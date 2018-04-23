Fransız eski Büyükelçi Michel Duclos: Rusya ile aranızı açamadık

Suriye’ye saldırılar Rusya ve Türkiye’nin arasını açtı”, “Balkanlar’ın yüzünü Türkiye ya da Rusya’ya dönmesini istemem.” Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bu sözleri, geçtiğimiz günlere damgasını vurdu.

Sadece bu değil. Suriye iç savaşının başlangıcında hayli belirgin rol alan Fransa, bir süre nispeten sessiz kaldı. Ancak son birkaç haftadır, eski sömürgesinde neler olup bittiğiyle artık daha yakından ilgileniyor. Peki Fransa neden yeniden Suriye sahnesinde? Macron’un gündemi neden Türkiye? Fransa’nın eski Şam Büyükelçisi Michel Duclos Gazete Habertürk'ten Nalan Koçak sorularına cevap verdi.

FRANSA NEDEN YENİDEN SURİYE'DE



Suriye hep Fransa için çok önemli bir mesele olmuştur. Pek çok nedeni var, sadece tarihi değil... Suriye, hem Avrupa’nın hem de Fransa’nın iç güvenliği söz konusu olduğu için hep gündemdeydi. Macron, kendisinden önceki cumhurbaşkanlarının hep konuştuğunu ama hiç icraat yapmadığını düşünüyor. Bu nedenle Esad’ın geleceğiyle ilgili söylemini biraz değiştirdi, Rusya’yla daha iyi bir dinamik geliştirmek istiyor ve daha önemlisi Suriye müzakereleriyle ilgili yeni bir format düşünüyor. Bir temas grubunun kurulmasını önerdi. Şimdilik başarılı olamadı çünkü çok zor meseleler. Ama gördüğüm kadarıyla Macron, Fransa’nın meselelere daha müdahil olması konusunda umudunu kaybetmedi. Bu nedenle ABD’nin yanında durma kararı aldı, Kürtlerle Ankara arasında arabulucu olmaya çalıştı ve son Suriye operasyonuna katıldı.

* Macron’un tartışılan bir açıklaması daha oldu, “Rusya ve Türkiye’ye dönük bir Balkanlar istemiyorum” dedi. Neden?

Macron, Avrupa Birliği’ne inanan bir lider. Tabii ki Türkiye ve Rusya’nın Balkan ülkeleriyle ilişkisine kimse karışamaz. Ama Batı Avrupa’nın görevi o ülkeleri bir gün AB’nin bir parçası yapmak.

* Balkanlar hep Rusya ve Batı’nın mücadele alanı oldu. Ama burada ilginç olan Macron’un Türkiye’yi karşı kampın bir parçası olarak görmesi...

Evet, dediğim gibi Batı, Türkiye-Rusya yakınlaşmasından mutlu değil.

‘TÜRKİYE, BATI-RUSYA ARASINDAKİ BOŞLUĞU DOLDURABİLİR’

* Ve bunu risk olarak görüyorlar, sadece Suriye değil Balkanlar’da da, öyle mi?

Belki, evet. Unutmayın, Paris, Londra, Washington, seçimlere müdahalesi nedeniyle Rusya’yı Batı demokrasisine bir tehdit olarak görüyor. Türkiye’yse bu konularda farklı bir pozisyonda. İlişkiler gittikçe zorlu bir hale geldiği için Rusya’yla teması sürdürmek gerek. Türkiye bu anlamda, o boşluğu doldurabilir.

* Macron, Suriye’ye operasyonla ilgili “Türkiye ve Rusya’nın arasını açtık” açıklamasını yaptı. Operasyonun amaçlarından biri de bu muydu?

Söylediği durumun çok basit bir analiziydi sanırım. Türkiye operasyona destek verdi. Bu da Türkiye ve Rusya her konuda aynı fikirde değil demek. İkili arasındaki bazı farklılıklara işaret ediyor ama fazlası söz konusu değil.

* Batı, Rusya-Türkiye yakınlaşmasından bu kadar endişeli mi? Yani “Ayırdık” diyecek kadar...

Macron’un kelimelerinin ardına bakacak olursak, tabii ki dediğiniz gibi Rusya ve Türkiye’nin yakınlığı Batı başkentlerini huzursuz ediyor.

* Yani “Operasyon Rusya-Türkiye arasında bir farklılığı gösterdi ama ayrılma, kırılma gibi bir durum yok” diyorsunuz...

Evet, “Ayırdık” diyemeyiz.