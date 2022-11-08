Fransız enerji şirketi, elektrik tüketimini düşürenlere indirim yapacak

Söz konusu indirimi ayrıntılı bir örnek vererek aktaran TotalEnergies'in açıklamasına göre, geçen yıl elektrik tüketimi için 950 euro ödeyen bir hanehalkı, tüketimde yüzde 10’luk bir düşüş sağladığı takdirde 115 euro tasarruf sağlayabilecek.

Bunun 55 euro’su, tüketimin azalmasından, 60 euro’su ise şirketin indirim priminden gelecek.

Aynı açıklamada, şirketin cep telefonu uygulamasında veya resmi internet sitesinde ayrıntıların paylaşıldığı belirtilerek, yüzde 5 oranında tüketimi düşürmenin oldukça kolay olduğu vurgulandı.

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre, ısıyı bir derece düşürmek ve ev aletlerinin fişlerini bekleme durumundan çıkartmak sırasıyla yüzde 7 ve yüzde 5 oranında tüketimin azalmasına yol açacak.

Fransa, diğer AB ülkeleri gibi Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından enerji tüketimini düşürmek için çaba gösteren ülkeler arasında yer alıyor.

Fransız hükümeti eylül ayında yaptığı açıklamada gelecek yıl enerji fiyatlarındaki artışın yüzde 15 ile sınırlı tutulacağı güvencesini vermişti.

Hükümet geçen ay elektrik sağlayıcı şirketlere hane başı enerji tüketiminin azaltılmasını teşvik edecek, çalışmalarda bulunmasını talep etmişti.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Moskova’dan gelen enerji arzındaki kesinti ve enerji fiyatlarında dramatik artışın yanı sıra 30’dan fazla nükleer reaktörün bakımda olması Fransa’da enerji krizine yol açtı.

Enerji sıkıntısı yaşanan ülkede, hükümet, konut sıcaklıklarının maksimum 19 derecede tutulması ve buna uymayanlara yaptırım uygulanması gibi ciddi önlemler almaya hazırlandığı bildirilmişti.