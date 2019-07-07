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Fransız devinden Yusuf Yazıcı açıklaması!

Lille Kulübü Başkanı Gerard Lopez, Trabzonspor’daki performansıyla dikkat çeken genç Yusuf Yazıcı'nın transfer konusunda istekli olduğunu söyledi.

07 Temmuz 2019 Pazar 09:04
Fransız devinden Yusuf Yazıcı açıklaması!

Trabzonspor'daki performansıyla Avrupa kulüplerini peşine takan Yusuf Yazıcı için Lille'in ısrarı sürüyor. Bir süredir genç oyuncuyu takip eden ve gündeminde tutan Fransız ekibinde Başkan Gerard Lopez, Yusuf Yazıcı'ya dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

RMC Sport'a konuşan Gerard Lopez, Trabzonspor'un yıldızıyla ilgilendiklerini ve Yusuf'un da Lille'e katılmak için istekli olduğunu dile getirdi.

''Yusuf ilgilendiğimiz oyunculardan biri''

Yusuf Yazıcı'yı transfer etmek istediklerini belirten Lopez, ''Yusuf ilgilendiğimiz oyunculardan biri. Yaşı ve potansiyeli nedeniyle onu takımımızda görmeyi istiyoruz. O da Lille'in bir parçası olmak için oldukça istekli'' ifadelerini kullandı.

Lopez, milli futbolcu için henüz kulübü Trabzonspor'la anlaşma sağlayamadıklarını da sözlerine ekledi. 22 yaşındaki futbolcu geçen sezon Süper Lig'de 30 maçta 4 gol, 2 asistle oynadı.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 09:04
  1. Lille
  2. Yusuf Yazıcı
  3. Trabzonspor

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