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Fransız belediye başkanı Kennedy gözaltına alındı

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyölerinde  Vitry-Sur-Seine Belediye Başkanı Kennedy, alkollü olarak kullandığı aracıyla motosiklete çarptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 19:23
Fransız belediye başkanı Kennedy gözaltına alındı

Fransız basınında yer alan haberlerde, Belediye Başkanı Kennedy  alkollü araç kullandığı gerekçesiyle dün akşam gözaltına alındığına yer verildi.

Haberlerde, 66 yaşındaki Kennedy'nin Paris'in Maisons-Alfort  banliyösünde alkollü araç kullanırken kırmızı ışıkta durmadığı ve bir motosiklete  çarptığı belirtildi. Yaralanan 62 yaşındaki motorsiklet sürücünün hastaneye kaldırıldığı  ifade edilerek, yapılan testlerde Kennedy'nin kanındaki alkol oranının yasal  sınırın iki katı olarak tespit edildiği bildirildi.

Haberlerde, Kennedy hakkında soruşturma başlatıldığı bilgisi  paylaşıldı.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 19:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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