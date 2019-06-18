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Fransız avukattan Mursi için BM ve UCM'ye soruşturma girişimi

Fransız avukat Gilles Devers: - "Muhammed Mursi'nin vefatıyla ilgili soruşturma açılması için BM ve UCM'ye başvurduk"- "Fransa ve AB'nin çifte tutumu herkesin gözleri önüne serildi. Bu olay başka ülkede gerçekleşmiş olsaydı tepkiler farklı olurdu. Bu çifte tutum kabul edilemez"- "Mursi'nin ölümünün doğal olmadığı görülüyor. Bunun aksini kimse söyleyemez"

18 Haziran 2019 Salı 23:53
Fransız avukattan Mursi için BM ve UCM'ye soruşturma girişimi

PARİS (AA) - Fransız avukat Gilles Devers, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ölümüne ilişkin soruşturma açılması için Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurduklarını söyledi.

Devers, Mursi'nin vefatına ilişkin başlattıkları hukuki süreç hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Muhammed Mursi'nin vefatıyla ilgili soruşturma açılması için Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurduk." diyen Devers, 9 uluslararası kuruluşun desteğiyle söz konusu başvuruyu yaptıklarını belirtti.

Devers, Mursi'nin ölüm nedenini tespit etmek amacıyla uzmanların Mısır'a gidip tıbbı incelemelerde bulunmasını istediklerini bildirdi.

Mursi'nin 6 yıldır hapishanede uygun şekilde tedavi edilmediğini anlatan Devers, "Mursi'nin ölümünün doğal olmadığı görülüyor. Bunun aksini kimse söyleyemez." dedi.

Devers, Mursi'nin ölüme neden olacak sağlık problemlerinin aniden ortaya çıkmadığını belirtti.

Mısır'ın Mursi'nin sağlık durumuna ilişkin bilgi vermesi gerektiğini vurgulayan Devers, "Mursi'nin hapishanede maruz kaldığı kötü muamele ve tutuklu olması nedeniyle hayatını kaybettiğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Devers, ani ölüm sebebi hakkında bir soruşturma yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Fransa ve Avrupa Birliği'nin (AB) Mursi'nin ölümüne sesiz kalmasına ilişkin Devers, "Fransa ve AB'nin çifte tutumu herkesin gözleri önüne serildi. Bu olay başka ülkede gerçekleşmiş olsaydı tepkiler farklı olurdu. Bu çifte tutum kabul edilemez." dedi.

Devers, bir Fransız olarak uluslararası medyanın da çifte tutumundan rahatsızlık duyduğunu ifade etti.

İnsan hakları alanında uluslarası çalışmalar yapan ve bu hukuki sürece destek veren "AFD International" adlı kuruluşun Orta Doğu ve Kuzey Afrika Müdürü Abdelmajid Mrari ise "Mursi'nin ölümünün doğal olduğuna inanmıyorum." diye konuştu.

Mrari, sivil toplum kuruluşu olarak ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, Mursi'nin vefatı için Paris Mahkemesine de başvuracaklarını söyledi.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67) yargılandığı “Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk” davasının duruşması esnasında dün hayatını kaybetmişti.


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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 23:53
  1. Gilles Devers
  2. Muhammed Mursi

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