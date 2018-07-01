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Fransız askerlerine pusu kuruldu! Ölüler var

Mali'de bulunan Fransız askerlerine pusu kuruldu. Saldırı sonucu en az 2 Fransız askerin öldüğü bildirildi.

01 Temmuz 2018 Pazar 16:30
Fransız askerlerine pusu kuruldu! Ölüler var

Batı Afrika ülkesi Mali'de görevli Fransız askerlerine saldırı düzenlendi.

Mali'nin Gao kentinde, Mali askerleriyle ortak devriye görevi yapan Fransa ordusuna bağlı askerlere, bombalı araçla saldırı düzenlendiği bildirildi. Bombalı araç saldırısının ardından bölgede şiddetli çatışma yaşandığı belirtildi.

Saldırıda en az 2 Fransız askerinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 10 askerin de yaralandığı ifade edildi.

 

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 16:30
  1. Fransa
  2. Mali
  3. Batı Afrika
  4. pusu saldırısı

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  • mabersamabersa5 sa önce
    ASLINDA FRANSADA OLAN ASKER DEDIGIMIZ BIRLIK ASLINDA FRANSIZ GEGILLER BUNLAR ILTICA VE ÜLKELERINDEN KACAN VE FRANSA BUNLARI FREMDE LEGION OLARAK ADLANDIRIYOR ISIM OLARAK TÜRKCEYE CEVIRIRSEN YABANCI BIRLIK OLRAK ADLANDIRILIYOR BUNLAR ÖLSE NE OLUR FRANSIZ ELBISESI ICINDEKILER YABANCI .
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