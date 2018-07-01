Fransız askerlerine pusu kuruldu! Ölüler var
Mali'de bulunan Fransız askerlerine pusu kuruldu. Saldırı sonucu en az 2 Fransız askerin öldüğü bildirildi.01 Temmuz 2018 Pazar 16:30
Batı Afrika ülkesi Mali'de görevli Fransız askerlerine saldırı düzenlendi.
Mali'nin Gao kentinde, Mali askerleriyle ortak devriye görevi yapan Fransa ordusuna bağlı askerlere, bombalı araçla saldırı düzenlendiği bildirildi. Bombalı araç saldırısının ardından bölgede şiddetli çatışma yaşandığı belirtildi.
Saldırıda en az 2 Fransız askerinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 10 askerin de yaralandığı ifade edildi.
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