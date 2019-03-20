Fransız askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti Fransız donanmasına ait askeri gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Fransız donanmasına ait askeri gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. Alınan bilgiye göre, saat 14.30'da Ege Denizi yönünden boğaza giren Fransız donanmasına ait "M653" borda numaralı "Fs Capricorne" isimli mayın avlama gemisi, saat 15.45'de Çanakkale önlerine ulaştı. Marmara Denizi'ne doğru seyreden gemiye, geçişi sırasında güvenlik amacıyla sahil güvenlik botu eşlik etti.

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