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Fransa'yı şiddetli yağışlar vurdu: 3 kişi öldü

Aude bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar ve su baskınları nedeniyle üç kişi hayatını kaybetti.

15 Ekim 2018 Pazartesi 10:37
Fransa'yı şiddetli yağışlar vurdu: 3 kişi öldü

Aude Valiliğinden yapılan açıklamada, yağışlar nedeniyle şimdiye kadar Villardonnel kentinde bir, Villegailhenc kentinde ise iki kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamaya göre, bölgedeki çok sayıda ev ve iş yerinde su seviyesi 1,5 metrenin üzerine çıktı.

Açıklamada, Aude bölgesinde şiddetli rüzgar ve su baskınları nedeniyle doğal afet seviyesi anlamına gelen kırmızı alarm verildiği kaydedildi. Bölgede eğitime ara verildiği ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan trafiğe çıkmamaları ve evlerinde kalmaları istendi.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 10:37
  1. Fransa
  2. aude
  3. yağmur
  4. yağış
  5. ölü

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