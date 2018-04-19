Fransa'yı ayağa kaldıran "füze" iddiası

Fransa Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay başkanlığı yetkililerinin Suriye'deki operasyonun başarılı geçtiğini söylemesine rağmen, Fransız basını, operasyonda bazı sorunların yaşandığını aktardı.

16 FÜZEDEN 12'Sİ FIRLATILABİLDİ

GenelPoint gazetesinin Fransız Hava Kuvvetleri'nden bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Fransa, Suriye'deki bombardımanı sırasında füzeleri fırlatmada sorun yaşadı ve fırlatılmak istenen 16 füzeden 12'si fırlatılabildi.

"OLAYI İNCELİYORUZ"

Kaynak "Fırlatılması planlanan 10 Scalp-EG füzesinden 9'u fırlatılabildi. Sorun füzelerde miydi, uçakta mıydı, bilmiyoruz. Olayın sebebini açığa çıkarmak için kontroller gerçekleştiriliyor" dedi.

GEMİLERDE DE FİYASKO

Habere göre Fransız firkateynlerinden fırlatılmak istenen kruz füzeleri konusunda da sorun yaşandı. Gemilerden 6 atış yapılması planlanıyordu, ancak sadece 3 füze fırlatılabildi.

Fransa Suriye'deki operasyonunda 5 Rafale uçağı kullandı, her uçakta ikişer füze vardı.

Fransa, 14 Nisan'da ABD ve İngiltere ile birlikte Suriye'yi vurmuştu.