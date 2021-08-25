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Avrupa Fransa’yı 4’üncü dalga vurdu! 65 yaş üstü kişilere üçüncü doz aşı önerisi yapıldı
Avrupa

Fransa’yı 4’üncü dalga vurdu! 65 yaş üstü kişilere üçüncü doz aşı önerisi yapıldı

Fransa'da Sağlık Yüksek Otoritesi (HAS), 65 yaş üstü ile risk grubunda olan kişiler için 3'üncü doz yeni tip koronavirüs aşısı önerisinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 21:09:00 -
Fransa’yı 4’üncü dalga vurdu! 65 yaş üstü kişilere üçüncü doz aşı önerisi yapıldı

Fransa‘da Sağlık Yüksek Otoritesi (HAS) tarafından yapılan açıklamada, heyetin 65 yaş ve üstü ile hastalığı ağır geçirme riski bulunan kişilere 3’üncü doz Kovid-19 aşısı yapılması görüşünü resmî olarak gerekli mercilere ilettiği belirtildi.

Eylül ayından itibaren 3’üncü doz

Bu dozun ekim sonu için planlanan gribal enfeksiyon aşı kampanyasından itibaren yapılmasının tavsiye edildiği kaydedilen açıklamada, “HAS, mevcut verileri inceledikten sonra, 65 yaş ve üstü kişiler ile hastalığı daha ağır geçirmelerine neden olacak başka hastalıkları olan kişilerin bir doz daha mRNA aşısı olmalarını öneriyor.” ifadesi kullanıldı. Sağlık Bakanı Olivier Veran da BFMTV televizyonunda yaptığı açıklamada, HAS’ın tavsiyesi üzerine 65 yaş üstü kişiler ile kronik hastalıkları bulunanlara eylül ayından itibaren 3’üncü doz Kovid-19 aşısının yapılmaya başlanabileceğini belirtti.

Fransa’da 4’üncü dalga

Veran, Fransa’da salgının 4’üncü dalgasının zirvesine birkaç gün içerisinde ulaşılabileceğini, bu noktadan sonra yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının sayısındaki artışın duracağını, hatta yavaş yavaş azalabileceğini ifade etti.

Halk Sağlığı Kurumunun verilerine göre ülkede, hastanelerde 2 bin 215’i yoğun bakımda olmak üzere 11 bin 7 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor. Ülkede kaydedilen vaka sayısı 6 milyon 624 bin 777 iken, virüse bağlı can kaybı sayısı 113 bin 595 oldu. 

 

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