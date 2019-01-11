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Fransa'ya yapılan uluslararası uçuşlarda düşüş

11 Ocak 2019 Cuma 20:06
Fransa'ya yapılan uluslararası uçuşlarda düşüş

PARİS (AA) - Fransa'da resmi turizm ajansı Atout France'ın Genel Direktörü Christian Mantei, sarı yeleklilerin gösterileri nedeniyle aralıkta başkent Paris'e yapılan uluslararası uçuşlarda yüzde 5 ile 10 arasında düşüş yaşandığını belirtti.

Mantei, yaptığı açıklamada, sarı yeleklilerin gösterilerinin, ülkenin turizmini olumsuz etkilediğini söyledi.

Yılbaşı öncesi ve sonrasında ülkeye yoğun turist geldiğini belirten Mantei, eylemler nedeniyle aralıkta Paris'e yapılan uluslararası uçuşlarda yüzde 5 ile 10 arasında düşüş yaşandığını ifade etti. Mantei, protestoların aynı zamanda bu yılın ilk 3 ayı için Paris'e yapılan uçuş rezervasyonlarında da yüzde 6,8 oranında gerilemeye neden olduğunu dile getirdi.

Mantei, gösteriler sonlandığında uçuş ve rezervasyon sayısında artış olabileceğini vurguladı.

- Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emanuel Macron yönetimine karşı dönüşen eylemler, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Protestolarda polisle eylemcilerin ara ara çatışması, kamu kurumlarına saldırılar, mağazaların yağmalanması, araçların ve çöp bidonlarının yakılması, sokaklarda alevlerin yükselmesi, polisin eylemcilere sert müdahalesi dikkati çekti.

Gösterilerde şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti ve bin 700'den fazla kişi yaralandı, 5 bin 600 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Eylemler nedeniyle 58 bin kişiyi işsiz kaldı. Gösterilerin devlete maliyeti 32 milyon avro olarak açıklandı. Alışveriş merkezlerinin zararı 2 milyar avroyu geçti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 20:06
  1. Fransa
  2. Paris
  3. protesto
  4. sarı yelekliler
  5. uçuş

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