Fransa’ya daha fazla din görevlisi gidecek

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Fransa’da Türk toplumuna hizmet veren din adamlarıyla ilgili olarak Bakanlık ve Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileriyle ilgili Fransız makamları arasında sürdürülen temaslar sonucunda, “Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Fransa Cumhuriyeti Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı Arasında Fransa’daki Türk Din Görevlilerinin Durumuna Dair Niyet Deklarasyonu” hazırlandığı ve deklarasyonun 30 Eylül’de, Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Şakir Fakılı ile Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Bernard Emié tarafından Ankara’da imzalandığı bildirildi.