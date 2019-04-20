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Fransa’nın ünlü pastacılık okulundan Yeditepe Üniveritesinde workshop

Ducasse Education, Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile yaptığı eğitim iş birliği kapsamında üniversitede workshop ve seminer gerçekleştirdi

20 Nisan 2019 Cumartesi 12:44
Fransa’nın ünlü pastacılık okulundan Yeditepe Üniveritesinde workshop

İSTANBUL (AA) - Fransa’nın en ünlü pastacılık okulu Ducasse Education, Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile yaptığı eğitim iş birliği kapsamında, 16-19 Nisan'da üniversitede workshop ve seminer gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin, ilk gastronomi ve mutfak sanatları bölümü olma özelliğini taşıyan Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Fransa’nın en ünlü pastacılık okulu Ducasse Education-ENSP ile 2016 yılından bu yana sürdürdüğü iş birliği kapsamında, okulun yöneticilerini üniversitede ağırladı.

Ducasse Education-ENSP Uluslararası Programdan Sorumlu Yöneticisi Thibaut Damico ve Şef Eğitmeni Jeremy Delteil, üniversitede çikolata ve ileri pastacılık kapsamında dört workshop yaptı ve “Üretimde Mükemmeliyet” konulu bir seminer verdi. Workshop ve seminerin yanı sıra iki kurum arasında yapılan eğitim iş birliğinin kalıcı hale getirilmesi için sözleşme imzalandı.

Ziyaret sırasında ayrıca, Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Doç. Dr. Sibel Özilgen ve Yeditepe Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan ekip, geleneksel Türk tatlıları konusunda workshop yapmak ve seminer vermek üzere Ducasse Education’a davet edildi.

İki kurum arasındaki üç yıldır sürdürülen eğitim iş birliği kapsamında, gerekli koşulları yerine getiren Yeditepe Üniversitesi öğrencileri, yaz döneminde Fransa’ya giderek Alain Ducasse Education-ENSP’de özel hazırlanmış programla 140 saatlik eğitim alıyor ve Alain DucasseEducation-ENSP’nin anlaşmalı olduğu kurumlarda bir ay staj olanağı buluyor.


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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 12:44
  1. Yeditepe Üniversitesi

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