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Fransa'nın terör aşkı bitmiyor! Askerleri PYD/PKK noktalarında

Fransız ordusu, Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK işgalindeki alanlarda hareketliliğini ve örgütle temaslarını artırdı. Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya siyasi desteğini artıran Fransa, YPG/PKK'nın işgalindeki bölgede 5 askeri üste konuşlanmış durumda.

27 Nisan 2018 Cuma 16:54
Fransa'nın terör aşkı bitmiyor! Askerleri PYD/PKK noktalarında

SDG ismini kullanan YPG/PKK'nın elebaşları, 29 Mart'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris'te görüşmüştü. Fransız basını, teröristlerin ifadelerinden yola çıkarak, Macron yönetiminin örgüte destek vadederek Münbiç'e asker göndereceğini yazmıştı. Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklama da "Fransa ve uluslararası toplumun SDG ile Türkiye arasında diyalog kurulmasına aracı olabileceği" belirtilmişti.

Fransız özel birlikleri, dün gece YPG/PKK işgalindeki Rümeylan ilçesinde yer alan ABD üssüne ulaştı. Burada kalıp kalmadıkları ise bilinmiyor.

SURİYE'YE SIK SIK GİRİŞ ÇIKIŞ YAPIYORLAR

Kaynaklar, son dönemde Fransız askeri unsularının Irak'tan Suriye'ye sık sık giriş çıkış yaptığını bildiriyor.

Fransız askerleri, zırhlı araçlarıyla ABD askerleri ve YPG/PKK teröristleri eşliğinde Münbiç içinde, Rakka ve Deyrizor'da devriye geziyor. Fransızlar, YPG/PKK'nın konuşlu olduğu noktaları da sık sık ziyaret ediyor.

Son dönemde örgüt elebaşları ile Münbiç'te iki toplantı yaptığı öğrenilen Fransız askerleri, örgüte silah ve ekipman sevk ediyor.

FRANSIZ ORDUSU, YPG/PKK İŞGALİNDEKİ BÖLGEDE 5 ASKERİ ÜSTE KONUŞLU

Fransız ordusu, Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgede 5 askeri üste varlık gösteriyor.

Fransız Özel Kuvvetlerine mensup 70'den fazla asker DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon gücü adı altında Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab'ın (Kobani) güneyinde bulunan Miştanur Tepesi, Sırrin ilçesi, Ayn İsa beldesi ve Harab Işk köyündeki Fransız Lafarge çimento fabrikasında üslü.

FRANSIZ KUVVETLER, SAHA OPERASYONLARINDA YPG/PKK İLE ÇALIŞIYOR.

ABD ordusu, Harab Işk'da askeri hava üssü inşa ederken, yakınındaki çimento fabrikasını da alanına katmıştı. Üs, koalisyon adı altında faaliyet gösteren ABD askerlerinin kontrolünde. Üssün bir kısmında da Fransız askerleri barınıyor.

Fransa'nın Rakka'da da 30'dan fazla askeri YPG/PKK'yla faaliyet gösteriyor.

Terör örgütüyle iş birliği yapan Fransa Özel Kuvvetlerinin sahada 2 yıldır bulunan personeli dışında, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 1. Deniz Piyade Paraşütçü Piyade Alayı (1er RPIMa) ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 10. Paraşüt Komando (CPA 10) birlikleri mevcut.

Bu kuvvetler kayıtlarda Irak'ta konuşlu görünse de sık sık Simelka sınır kapısı üzerinden Suriye'nin kuzeyine giriyor.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 16:54
  1. Fransa Cumhurbaşkanı
  2. Demokratik Birlik Partisi (PYD)
  3. PKK

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