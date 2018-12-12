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Fransa'nın Strazburg şehrindeki silahlı saldırı

Paris Savcısı Remy Heitz:- "Terör yeniden ülkemizi vurdu"

12 Aralık 2018 Çarşamba 17:17
Fransa'nın Strazburg şehrindeki silahlı saldırı

PARİS (AA) - Paris Savcısı Remy Heitz, Strazburg'da dün akşam yaşanan silahlı saldırıya ilişkin, terörün yeniden ülkesini vurduğunu belirtti.

Heitz, söz konusu saldırıya ilişkin düzenlediği basın toplantısında "Terör yeniden ülkemizi vurdu." diyerek, tehdidin devam ettiğini söyledi.

Savcı Heitz, saldırganın 29 yaşındaki Cherif C. olduğunu, şüphelinin daha önce hırsızlık ve tecavüz suçlarından Fransa, Almanya ve İsviçre'de mahkeme tarafından 27 kez cezalandırıldığını belirtti.

Saldırganın hapiste radikalleştiğini ifade eden Heitz, şüphelinin "Fiş S" olarak adlandırılan takip edilen kişiler arasında bulunduğunu ve aynı zamanda Fransa İç İstihbarat Biriminin (DGSİ) de takibinde olduğunu söyledi. Heitz, saldırganın yakalanması için arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Saldırganın taksiyle kaçmadan önce askerlerin açtığı ateş sonucu kolundan yaralandığı bilgisini veren Heitz, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin beyin ölümünün gerçekleştiğini ve 6'sı ağır 12 kişinin yaralandığını kaydetti.

Heitz, bu gece yapılan operasyonlarda saldırganın yakınlarından 4 kişinin gözaltına alındığını ve Paris Savcılığının terörle mücadele biriminin konuya ilişkin soruşturma açtığını vurguladı.

Bu arada, Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, bakanlar kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un saldırganın yakalanmasına yönelik operasyon devam ederken açıklama yapmayı tercih etmediğini belirtti.

Griveaux, Macron'un siyasetçileri de sükunete çağırdığını söyledi.

- "Acil saldırı uyarısı" seviyesi geçildi

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Strazburg'daki saldırının ardından terörle mücadele eylem planının "acil saldırı uyarısı" seviyesine yükseltildiğini duyurmuştu.

İlk kez 1978'de kabul edilen terörle mücadele eylem planının "acil saldırı uyarısı" seviyesi 2 yıl önce Elysee Sarayı tarafından onaylanmıştı.

Ülke genelinde geçerli olan acil saldırı uyarısı, saldırı tehdidinde ya da saldırıdan hemen sonra devreye girebiliyor. Bu seviyeye geçildiğinde otoyollar ve metrolar kapatılabilecek, eğitime ara verilebilecek.

Strazburg'un en önemli meydanlarından Place Kleber'de kurulan Noel pazarına yakın bir bölgede dün akşam silah sesleri duyulmuştu. Saldırganın saldırıdan sonra kaçtığı ifade edilmişti.

Polisin dün sabah saldırganın evine baskın yaptığı ancak kendisini evde bulamadığı kaydedilmişti.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 17:17
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