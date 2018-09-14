0553 313 94 23

Fransa'nın itirafı sonrası Cezayir ile ilk temas

Fransa'nın Cezayir'de işkence yaptığını itiraf etmesi sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cezayirli mevkidaşı Abdulaziz Buteflika ile telefonda görüştü.

14 Eylül 2018 Cuma 10:04
Fransa'nın itirafı sonrası Cezayir ile ilk temas

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cezayirli mevkidaşı Abdulaziz Buteflika ile yaptığı telefon görüşmesinde Mali ve Libya'daki güvenlik durumunu ele aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Cezayir'in bağımsızlığı için mücadele eden Maurice Audin'in, askerler tarafından işkenceye tabi tutularak öldürüldüğünü veya ölünceye kadar işkence edildiğini, Fransa Devleti adına kabul etmesinin" ardından Cezayirli mevkidaşı Buteflika ile telefonda görüştü.

MALİ VE LİBYA'DAKİ GÜVENLİK DURUMU ELE ALINDI

Cezayir Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan ve ülkenin haber ajansı APS'de yer alan yazılı açıklamada, Buteflika ile Macron'un, iki ülke arasındaki ortak stratejik ilişkilerin yanı sıra Mali ve Libya'daki güvenlik durumunu ele aldığı kaydedildi. Görüşmenin içeriğine dair ayrıntılı bilgi verilmedi.

Cezayir, ortak sınırlarının bulunduğu Mali ve Libya için arabuluculuk yapıyor. Fransa'nın ise 2013'ten bu yana Mali'de askeri varlığı bulunuyor. Fransa, Libya konusunda da önemli rol oynuyor. Son olarak, geçen mayıs ayında Paris'te düzenlenen zirvede, Libya'da 10 Aralık 2018'de seçimlerin yapılması ve seçimlerin anayasal temellerinin atılması kararlaştırılmıştı.

Macron dün, Cezayir'de Fransız sömürgeciliğine karşı başlatılan mücadeleye destek veren Maurice Audin isimli işgal karşıtı kişinin, 1957'de Fransız ordusu tarafından tutuklanıp öldürülmesi olayında sorumluluğunu kabul ettiğini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 10:04
  1. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
  2. Abdulaziz Buteflika
  3. Cezayir
  4. Fransa

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adıyaman'da morgda cenazeler karışınca mezar açıldı
    1. Adıyaman'da morgda cenazeler karışınca..
    2. Volkswagen'de bir devir kapanıyor!..
    3. Yılmaz Vural'dan Koç'a mesaj!
    4. Borsa İstanbul, güne 95.000 üzerinde..
    5. Bendevi Palandöken yeniden TESK Genel..
    6. Büyükada’da bu eziyet vicdanları..
    7. Örgütü çökertecek ifade verdi, kedicik..
    8. Amerika'dan bomba Rusya itirafı! Karşı..
    9. TUSAŞ gelecek sene bin mühendis..
    10. MB temmuz ayı cari açık rakamlarını..
    11. Cari işlemler dengesi belli oldu
    12. İstanbul büyük göçe hazırlanıyor! Vali..
    13. Süper Lig'de perde aralanıyor!
    14. Altının gramı 234 lira seviyelerinde..
    15. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver..
    16. 10 senede 9 kat büyüdü
    17. TESK Başkanı belirlendi
    18. Ekonomide kritik rakamlar açıklandı
    19. Balıkesir'de yıldırım bomba etkisi yaptı
    20. Fransa'nın itirafı sonrası Cezayir ile..
    Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
    Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
    Mescidi mağazaya çevirdiler
    Mescidi mağazaya çevirdiler
    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
    İşine bak ‘TMMOB’
    İşine bak ‘TMMOB’
    Dikkat çeken yorum! "Türkiye’den Esed’a mesaj"
    Dikkat çeken yorum! "Türkiye’den Esed’a mesaj"

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2018
    Kritik gün geldi! Türkiye ondan gelecek açıklamayı bekliyor
    Kritik gün geldi! Türkiye ondan gelecek açıklamayı bekliyor
    Erdoğan imzaladı! Kamuda yeni dönem
    Erdoğan imzaladı! Kamuda yeni dönem