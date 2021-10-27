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Avrupa Fransa’nın İslam’la savaşı devam ediyor! Yıl sonuna kadar 7 camiyi daha kapatacaklar
Avrupa

Fransa’nın İslam’la savaşı devam ediyor! Yıl sonuna kadar 7 camiyi daha kapatacaklar

Fransa’nın İslam’la savaşı devam ediyor. Yakın zamanda 72 camiyi kapatan Fransa, bu yılın sonuna kadar 7 camiyi daha kapatmayı planlıyor. İslamofobik Fransa’nın bu tutumu ülkede yaşayan milyonlarca Müslümanı çileden çıkarıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 04:00:00 - 2021-10-27 04:02:31
Fransa’nın İslam’la savaşı devam ediyor! Yıl sonuna kadar 7 camiyi daha kapatacaklar

Ayrılıkçı yasayla Müslümanların hayatlarına müdahale edilen ülkede yıl sonuna kadar 7 cami ve dernek daha 'radikal İslamcılığı' savunduğu gerekçesiyle kapatılacak.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Allonnes kentindeki bir caminin "radikal İslam'ı" savunduğu gerekçesiyle 6 aylığına kapatılması kararından memnun olduğunu söyledi.

Caminin yöneticilerinin banka hesaplarına da el konulduğu ifade eden Darmanin, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un göreve başlamasından bu yana 13 derneğin kapatıldığı bilgisini paylaştı.

Yıl sonuna kadar 7 camiyi kapatacaklar

Darmanin, yıl sonuna kadar 7 cami ve derneğin daha "nefreti" yaydığı ve "radikal İslamcılığı" savunduğu gerekçesiyle kapatılacağını belirtti.

Ülkedeki 2 bin 500 camiden 92'sine yapılan denetlemelerin sonucunda 21'inin kapatıldığını ifade eden Darmanin, Eylül 2020'den bu yana 36 bin yabancının, kamu düzenini tehdit ettiği gerekçesiyle oturum izinlerinin iptal edildiğini söyledi.

Fransa'da cami rahatsızlığı

Fransa'da bugüne kadar Müslümanlara ait birçok dernek çeşitli gerekçelerle feshedilmişti.

Sarthe Valiliğinden 25 Ekim'de yapılan açıklamada, Allonnes'da 300 kişilik cemaate sahip caminin "radikal İslam'ı savunduğu" gerekçesiyle 6 ay kapatıldığı ifade edilmişti. Caminin yöneticilerinin ülkede düzenlenen terör saldırılarını meşrulaştırdığı öne sürülmüştü.

'Ayrılıkçı' yasa Müslümanların hayatını etkiliyor

Paris yönetimi, ağustosta kabul ettiği "ayrılıkçı" yasasıyla Müslümanların hayatına müdahale ettiği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Yasa ile ele alınan başlıca konular arasında, kamu hizmetinde tarafsızlık ve cumhuriyet prensiplerine uygunluk, çok eşlilik ve zorla evlendirme, uzaktan eğitimin kısıtlanması, özel okulların durumunun gözden geçirilmesi, derneklerin hem faaliyet hem finansal anlamda denetlenebilir olması yer alıyor.




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