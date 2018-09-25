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Fransa'nın eski Başbakanı Valls, o ülkede belediye başkan adayı olacak

Eski Fransa Başbakanı Manuel Valls, İspanya'nın Barselona kentinde yapılacak belediye başkanlığı seçimlerinde aday olacağını duyurdu.

25 Eylül 2018 Salı 22:38
Fransa'nın eski Başbakanı Valls, o ülkede belediye başkan adayı olacak

Eski Fransa Başbakanı Manuel Valls, uzun süredir tartışmalara neden olan adaylık konusuyla ilgili kararını kamuoyu ile paylaştı. Barselona'da basın toplantısı düzenleyen Valls, "Barselona'nın belediye başkanı olmak istiyorum." ifadelerini kullanarak, mayıs ayında yapılacak seçimlerde aday olacağını duyurdu.

Valls, adaylık kararı aldıktan sonra Fransa'daki milletvekilliği görevinden de istifa edeceğini kaydetti.

Barselona doğumlu olan 56 yaşındaki Valls, 20 yaşında Fransız vatandaşlığına geçmişti. İtalyan kökenli bir anne ve Katalan bir babanın oğlu olan Valls'in, İspanyol aristokrasisi ile yakın ilişkileri Fransa'da mensubu olduğu Sosyalist Parti (PS) içerisinde eleştirilmişti.

2002'DEN BU YANA MİLLETVEKİLİ

Fransa Ulusal Meclisinde 2002'den bu yana milletvekili olan Valls, 2012-2014 yıllarında François Hollande döneminde İçişleri Bakanlığı, 2014-2016 arasında ise Başbakan olarak görev yapmıştı.

Fransa'da 2017'deki cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olan Valls, PS içerisinde düzenlenen aday belirleme ön seçimini Benoit Hamon'a karşı kaybetmişti. Valls, partisi tarafından belirlenen "kazanan adayı destekleme prensibine" uymayarak Hamon yerine Emmanuel Macron'a desteğini ilan etmişti.

Manuel Valls, İçişleri Bakanı ve Başbakan olarak görev yaptığı dönemlerde "sol partinin sağcı politikalar yürüten temsilcisi" olmakla eleştiriliyordu.

 

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 22:38
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