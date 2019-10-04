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Fransa’daki mültecilere yine Türkler yardım elini uzattı! "Dünyanın en cömert ülkesi"

Fransa’daki 5 bin mültecinin bir bölümü, gurbetçilerin desteğiyle kurulan çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor. Bölgelerinde 20 mülteci aile olduğu bilgisini veren Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Aquitaine Başkanı Alper Işık “Belediyeden hiç yardım alamayan ailelere biz yardımcı oluyoruz” dedi.

04 Ekim 2019 Cuma 07:58
Fransa’daki mültecilere yine Türkler yardım elini uzattı! "Dünyanın en cömert ülkesi"

Suriye’de 2011’de patlak veren iç savaş çözüm arayışlarına rağmen devam ederken, krizden etkilenen 5.6 milyon Suriyeli ise mülteci durumuna düştü. Bunlardan 4 milyona yakını 8 yıldan beri Türkiye’de misafir ediliyor. Türkiye’nin izlediği açık kapı politikası Küresel İnsani Yardım Raporlarına “Dünyanın En Cömert Ülkesi” olarak yansıdı. Türkiye, kaynaklarını komşuları için seferber ederken, Avrupalı ülkeler ise mülteci dramına üç maymunu oynuyor.

5 bin kişiye bakamadı

Zorlukları aşarak Avrupa’ya gidebilen Suriyeliler devletlerin ilgisizliğinin yanı sıra ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gibi tehditlerle de karşılaşıyor. 1 milyon Suriyeli Avrupa’ya sığınma başvurusu yaparken; Almanya 8 bin, Fransa 5 bin, ABD 3 bin, İsveç 2 bin, Kanada 2 bin, Avusturya 2 bin, İngiltere 120 bin, İtalya 118 bin, Hollanda 90 bin, Norveç 50 bin, Avustralya 35 bin, Belçika 35 bin, Danimarka 16 bin, Yunanistan ise 16 bin civarında mülteciyi barındırıyor.

Avrupa’da sefalet

Sınırlı sayıda sığınmacıya kapıların açıldığı Avrupa’da bu insanlar kötü şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Bunlar arasında açık cezaevi benzeri kamplarda hayata tutunanlar kadar şanslı olmayanlar da var. Fransa’da ormanlık alanda yaşayan mülteciler bulunurken; devletin sahip çıkmadığı Suriyelilere Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Fransa-Aquitaine Bölgesi destek oluyor. UID, Suriyeli ailelere kamp çadırı, battaniye, yatak, giyecek ve yiyecek yardımında bulunuyor.

UID destek veriyor

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre UID Aquitaine Bölge Başkanı Alper Işık, “Bölgemizde 20 mülteci aile var. AB politikasına göre sosyal yardımda bulunulması gerekirken, belediyeler de bu insanlara hiçbir destek vermiyor. Çocuklar okula bile gidemiyor, eğitim hakkından mahrumlar. Ormanlık alanda çadırlarda kalan bir aileyi Türk işadamlarımızın desteği ile otele yerleştirdik. Bölgemizde çok sayıda işveren Türk var. Bunları çalıştırmak istiyorlar ama yasak. Çalıştırıldığı vakit kaçak sınıfına giriyor. Hiçbir resmi hakları yok. Dünyanın en cömert milleti olarak bizler buradaki tüm göçmenlere ulaşıp yardım etmeye çalışıyoruz” dedi.

İnsan ayrımı yapıyorlar

Fransızların ormanlık alanda yaşayan Suriyelileri şikayet ettiklerini kaydeden Alper Işık şunları söyledi: “Bundan dolayı aileler bazı zamanlar yerlerini değiştirmek zorunda kalıyor. Ülkede göçmenlere sıcak bakılmıyor. Avrupa’nın mülteci almama gibi bir politikası var. Dışlama politikası uyguluyorlar. Eğitimli göçmenleri tutuyor, diğerlerini istemiyorlar. İnsan ayrımı yapılıyor. Hıristiyan mülteciler sorun olmuyor ama Müslüman olanlar sorun haline getiriliyor.”

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 07:58
  1. Suriye
  2. mülteci
  3. fransa
  4. türkler
  5. Türkiye
  6. Uluslararası Demokratlar Birliği (UID)
  7. Alper Işık

YORUM YAZ

  • Yusucuğa ccevapYusucuğa ccevap27 dk önce
    Yusufcuk haberi yusufcuktan anlamışsın.Yardım edenler fransada işçi veya işveren olarak yaşayan TÜRK vatandaşları.
  • ümitümit50 dk önce
    Allah'ım bu Avrupa'nında kapılarda dilendiği düşürdükleri duruma düştükleri günü göster bize !
  • AbdullahAbdullah53 dk önce
    Avrupa akıllı, bilerek yardım etmiyor ki Türkiye'ye gitsinler.
  • YusufYusuf1 sa önce
    Fransa sana bakıyor yetmiyormu beğenmiyorsan turkiye git....

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