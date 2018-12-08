Fransa'nın başkenti Paris'teki Champs- Elysees Caddesi'nde polis "sarı yeleklilere" biber gazıyla müdahale etmeye başladı

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08 Aralık 2018 Cumartesi 12:42
Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 12:42
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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