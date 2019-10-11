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Fransa'nın Barış Pınarı Harekatı'ndan duyduğu rahatsızlığın perde arkası

Türkiye’nin Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı, Fransa’yı rahatsız etti. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, "Fransa’nın Suriye’ye ilişkin kendi hesapları var, Türkiye o hesapları bozuyor. Bölgede yeni oluşacak siyasi denklemde pozisyon almak, doğalgaz jeopolitiğinin içinde olmak var" dedi.

11 Ekim 2019 Cuma 15:26
Fransa'nın Barış Pınarı Harekatı'ndan duyduğu rahatsızlığın perde arkası

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı, üçüncü gününde. Terör örgütlerine yönelik operasyon Fransa’yı ise rahatsız etti. Fransa’dan her gün yeni bir açıklama geliyor, bu kez yaptırım imasında bulundular. Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Fransa’nın bu dikkat çeken tavrının ülkenin çıkarlarının bozulmasına bağlıyor.

Aksam.com.tr’nin haberine göre; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Türkiye’nin teröre karşı verdiği mücadelede, teröre destek veren ülkelerin ortaya çıktığını vurguladı.

Fransa'nın derdi ne?

Hacısalihoğlu, “Bu sadece Fransa ile sınırlı değil ama Fransa bu konuda tarihsel içerik taşıyor. Bunlar ajandalı ülkeler, terör örgütü PKK’yı kullanarak bölgede istedikleri coğrafi düzeltmeleri yapmaya çalışıyorlar. Doğu Akdeniz’de büyük enerji mücadelesi yaparak bölge haklarının zenginliklerle buluşmasını engelleyecek her türlü stratejiyi ortaya koyuyorlar. Türkiye bunları bozuyor.” ifadelerini kullandı.

"Fransa cumhurbaşkanı kırmızı bültenle teröristle neden görüşür"

Terör örgütü PKK ile Fransa’nın tarihsel geçmişi olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, “Paris’te 3 PKK’lının öldürülmesinden sonra Hollande’nin bir açıklaması olmuştu. 'Onlarla düzenli olarak görüşürüm' demişti. Bir Fransa cumhurbaşkanı kırmızı bültenle aranan terör örgütünün üst düzey yöneticileriyle neden görüşür, bunlar zamanında çok konuşulmuştu. Bugün Orta Doğu’ya bırakılan miras, sahte sınırları oluşturan, aynı medeniyetin, inancın ve etniğin birbiriyle olan çelişkileri üzerine kurulmuştur.” dedi.

Türkiye bunları bozuyor

Suriye’yi, Irak’ı kendi mülkleri gibi gören, orada yaşayan insanları kendi köleleriymiş gibi tanıyan zihniyetin hala var olduğunu belirten Hacısalihoğlu, “Bu sadece Fransa ile sınırlı değil ama Fransa bu konuda tarihsel içerik taşıyor. Bunlar ajandalı ülkeler, terör örgütü PKK’yı kullanarak bölgede istedikleri coğrafi düzeltmeleri yapmaya çalışıyorlar. Doğu Akdeniz’de büyük enerji mücadelesini yaparak bölge haklarını zenginliklerle buluşmasını engelleyecek, her türlü stratejiyi ortaya koyuyorlar. Türkiye bunları bozuyor. Türkiye teröre karşı verdiği mücadelede, onların teröre verdiği destek ortaya çıkıyor. Taşıdıkları maske açığa çıkıyor, bunu net görmek gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Suriye'deki enerji savaşı

Suriye savaşının aynı zamanda enerji savaşı olduğunu da sözlerine ekleyen sözlerine ekleyen Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye 30 yıldır terörle uğraşıyor, mücadele ediyor. NATO ne zaman 5’inci maddesini işletti? NATO’nun bir üyesine yapılan saldırlar bütün NATO’ya yapılmış sayılır. NATO’nun hemen harekete geçmesi gerekirken, desteklediler. Fransa PKK’nin siyasi ofislerini kendi topraklarında açtırdı, medya desteği verdi, siyasi destek verdi.

Fransa’nın kendi hesapları var

Fransa’nın Suriye’ye ilişkin kendi hesapları var, Türkiye o hesapları bozuyor. Bölgede yeni oluşacak siyasi denklemde pozisyon almak, doğalgaz jeopolitiğinin içinde olmak var. Suriye savaşı aynı zamanda enerji savaşıdır, bunu unutmamak gerekiyor. Doğu Akdeniz mücadelesi, Irak ve Suriye’yi kendisine çekmiştir. Fransa’nın refleksi budur, Türkiye teröre karşı mücadele vererek, bölgedeki oyunu bozuyor.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 15:26
  1. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
  2. Yeni Yüzyıl Üniversitesi
  3. Yaşar Hacısalihoğlu
  4. Türkiye

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