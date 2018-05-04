Fransa’dan utanıyorum

MÜNÜBE YILMAZ

Fransa eski Adalet Bakanı Christiane Taubira, ülkesinde mültecilere yönelik kanuni düzenlemelerin sertleştirilmesini öngören yeni iltica ve göç yasa tasarısına sert tepki gösterdi. Tasarının mültecilerle ilgili problemleri yansıtmadığını belirten Taubira, Avrupa Birliği’nin 2015’te aldığı karar çerçevesinde 2 yıl içerisinde kabul etme taahhüdünde bulundukları 24 bin sığınmacı ile ilgili ülkesinde süren tartışmalara da anlam veremediğini ifade etti. Eski Bakan, “Avrupa Konseyi’nin geçtiğimiz ay açıkladığı rakamlara göre, sığınmacı olarak almayı taahhüt ettiğimiz 24 bin mülteciden yalnızca 4 bin 391’ine kapılarımızı açmışız. 67 milyon nüfusumuz var, ama 24 bin mülteciyi ağırlamaktan çekiniyoruz. Bu çok korkunç” diye konuştu.

Dünyada 244 milyon insanın sığınmacı olarak hayatını devam ettirdiğini, bunların yalnızca yüzde birinin Avrupa’da bulunduğunu ifade eden Taubira, “Bu çok büyük bir utanç. Anlaması imkansız olan saçma bir durum” ifadesini kullandı.