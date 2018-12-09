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Fransa'dan Trump'a tepki

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fransa'nın işlerine karışmaması gerektiğini söyledi- Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yarın sabah sendika temsilcileriyle görüşmesi bekleniyor

09 Aralık 2018 Pazar 20:34
Fransa'dan Trump'a tepki

ANKARA (AA) - Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalara cevaben, Trump'ın, Fransa'nın işlerine karışmaması gerektiğini belirtti.

Le Drian, Fransız basınına yaptığı açıklamada, "Donald Trump'a söylüyorum. Biz ABD'nin tartışmaları içinde yer almıyoruz. Bizi ulusumuzla baş başa bırakın." ifadelerini kullandı. Fransız Bakan, Trump'ın, Fransa'nın işlerine karışmaması gerektiğini söyledi.

Öte yandan BBC'de yer alan haberde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yarın sabah sendika temsilcileriyle görüşmesinin beklendiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Paris'teki "sarı yelekliler"in gösterilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin çekildiği ve iklim değişikliğiyle küresel mücadeleyi hedefleyen Paris Anlaşması'na atıfta bulunarak, "Anlaşma, Paris'te işe yaramadı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Fransa'nın her yerinde protestolar ve kargaşa olduğunu belirten Trump, "İnsanlar, çevreyi korumak adına üçüncü dünya ülkelerine büyük meblağlar ödemek istemiyor. 'Trump'ı istiyoruz' sloganları atıyorlar. Fransa'yı seviyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen "sarı yelekliler"in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

"Sarı yelekliler"in protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış ancak eylemciler bunun yeterli olmadığını savunarak gösterileri sürdüreceklerini duyurmuştu.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 20:34
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Fransa

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