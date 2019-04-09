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Fransa'dan "Trablus'a saldırının kabul edilemez olduğu" açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Libya'daki Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'la yaptığı telefon görüşmesinde, "Trablus'a saldırının kabul edilemez olduğunu" belirtti

09 Nisan 2019 Salı 01:44
Fransa'dan "Trablus'a saldırının kabul edilemez olduğu" açıklaması

TRABLUS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'la yaptığı telefon görüşmesinde, "Trablus'a saldırının kabul edilemez olduğunu" vurguladı.

Başkanlık Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Serrac ile Macron telefon görüşmesinde, Libya'da güvenlik alanında yaşanan son gelişmeler ve yansımalarını ele aldı.

Macron, sivillerin hayatının tehlikeye atılmasının kabul edilemez olduğunu ve saldırının durdurulması gerektiğini vurguladı.

Serrac ise General Halife Hafter'in Libyalıların, Birleşmiş Milletler'in (BM) barışçıl yol haritası çerçevesinde ulusal bir konferans yapılmasını istediği zamanda başkent Trablus'a yönelik operasyonundan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

Hafter'in bu hamlesinin, kişisel çatışmalar ve yönetim arzusu dışında hiçbir hedef olmaksızın ülkeyi yeniden savaş ve kan döngüsüne çevireceğini aktaran Serrac, Hafter'in önünde "ivedilikle askeri operasyonları durdurma ve geldiği yere çekilme" olarak iki seçenek olduğunu kaydetti.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri, başkent Trablus'u ele geçirmek için perşembe günü saldırı başlatan darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçlere karşı operasyon başlatmıştı.

UMH'ye bağlı Sağlık Bakanlığı tarafından Facebook hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Trablus'ta darbeci Hafter'e bağlı güçler ile uluslararası toplum tarafından tanınan UMH'ye bağlı birlikler arasındaki çatışmalarda 21 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana yaşandığı Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu arasında çatışmalar sürüyor.

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 01:44
  1. Libya
  2. Macron
  3. Serrac
  4. Trablus

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