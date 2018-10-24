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Fransa'dan Suudi Arabistan'a yaptırım açıklaması

Fransa, Cemal Kaşıkçı cinayetinin soruşturması sonuçlanana kadar Arabistan ile olan stratejik ilişkisinin geleceği konusunda "aceleci bir karar" almayacaklarını açıklamıştı Ülkeden yapılan son açıklamada ise, Kaşıkçı'nın ölümünde Arabistan'ın sorumluluğunun kanıtlanması durumunda bu ülkeye yaptırım uygulayacağını belirtildi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 16:25
Fransa'dan Suudi Arabistan'a yaptırım açıklaması

Fransa, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı hakkında bir açıklama yayımlamıştı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, öldürülen gazeteci hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiği vurgulanmış, cinayetin detayları aydınlanana kadar Fransa'nın Suudi Arabistan ile olan stratejik ilişkisinin geleceği konusunda "aceleci bir karar" alınmayacağı duyurulmuştu.

Fransa'dan yeni açıklama 

Fransa, Kaşıkçı'nın ölümünde Suudi Arabistan'ın sorumluluğunun kanıtlanması durumunda bu ülkeye yaptırım uygulayacağını açıkladı.

Fransa'dan önce ABD ve İngiltere olay ile alakalı Suudi yetkililere vize yaptırımı kararı aldıklarını açıklamıştı.

Kaynak: Haber7

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 16:25
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