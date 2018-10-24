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Fransa'dan Suriye çağrısı: Çocukları ülkeye getirin

Fransız hükümeti, Suriye'de savaşa katılan vatandaşların çocuklarının ülkeye getirilmesi yönünde çağrı yaptı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 16:20
Fransa'dan Suriye çağrısı: Çocukları ülkeye getirin

Fransız hükümeti Suriye'deki savaşa katılan Fransız vatandaşlarının çocuklarını ülkeye geri getirmeye çalışıyor.

"Yabancı savaşçılar" olarak bilinen kişilerin eylemleri nedeniyle sorumlu tutulamayacağı ifade edilen Fransız vatandaşı çocukların durumu ülkede hala tartışılıyor. Bölgedeki bu çocukların alıkonularak yeniden Fransa'ya döndürülmesi isteniyor.

Bu şekilde Suriye'de bulunan 60 kadın ve 150 çocuk olduğu belirtiliyor. Fransız yetkililer özellikle bu kişilerin özellikle PKK kontrolündeki bölgelerde olduğunu kaydediyor.

Anneler Esed rejiminin inisiyatifine bırakılacak

Çocukları alıkoymak için uğraşan Fransız yetkililer "annelerinin ise yerel yönetimlerce yargılanması için Suriye'de bırakılacağını" duyurdu.

'Fransız değerleri' ile eğitilecekler

Fransa'da bu çocukların yeniden "Fransız kimliği ile yoğurularak eğitilmesi ve topluma kazandırılması" isteniyor. Çocukların çoğunluğu 6 yaşından küçüklerden oluşuyor.

İlk grup çocukların 2018 sonunda ülkeye dönüş yapması bekleniyor.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 16:20
  1. Fransa
  2. suriye

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