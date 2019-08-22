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İngiltere YPG ve muhalif Kürtler arasında arabuluculuk için devreye girdi

Avrupa ülkelerinin terör örgütlerine olan desteği bitmiyor. Fransa'dan sonra İngiltere de terör örgütü YPG/PKK ile muhalif Kürtler arasında ara buluculuk için adım attı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:24
İngiltere YPG ve muhalif Kürtler arasında arabuluculuk için devreye girdi

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) kaynaklarından alınan bilgiye göre, İngiltere, Fransa'nın YPG/PKK ile Suriyeli muhalif Kürtlerin meşru temsilcisi sayılan ENKS arasındaki sorunları çözme girişiminin sonuç vermemesi üzerine devreye girdi.

Fransızlar, temmuz başında, ENKS'li temsilcilerle bir araya gelmiş ve YPG/PKK ile "barıştırma" teklifinde bulunmuştu.

ENKS, Fransız yetkililerin örgütün işgal ettiği bölgelerde ofis açma gibi önerilerini değerlendirdi ancak kendi aralarında uzlaşıya varamadı.

Bunun üzerine dün sabah İngiliz bir heyet, ABD'nin yönlendirmesi üzerine aynı konuyu görüşmek için Kamışlı'ya gitti.

İngiliz yetkililerin temaslarının sürdüğü, ENKS'nin tutumunun, heyetin sunacağı önerilerin uygulanabilirliğine bağlı olduğu belirtildi.

YPG/PKK ve ENKS arasındaki sorun

Kendini Suriyeli Kürtlerin temsilcisi olarak gören terör örgütü YPG/PKK, elindeki silah gücüyle işgal ettiği bölgelerdeki muhalif sesleri bastırıyor.

Örgüt daha önce birçok kez ENKS üyelerini alıkoymuş, bu çatı altındaki siyasi partilerin ofislerini yakmış veya kapılarına kilit vurmuştu.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:24
  1. Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS)
  2. İngiltere
  3. Ypg

YORUM YAZ

  • KocasolakKocasolak28 dk önce
    Bütün bunlara rağmen onlarla görüşüyoruz, peki bu sisi ve esed canileri ile neden görüşmüyoruz? Eminim o katillerle de konuşabilmiş olsaydık, ihvan kardeşlerimize yapılan zulumleri en azından hafifletirdik. Devlet birilerinin KİŞİSEL husumeti uğruna dış politika belirlemez. Biz KATİL kötü yunanla bile iş yapıyoruz, sisi ve esedi KULLANMAYI becerebilmektir esas dış siyaset.

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