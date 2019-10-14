Fransa'dan skandal açıklama: "Türk saldırısına derhal son verilmesi için çalışacağız!"

Reuters'ın haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik Barış Pınarı Harekatı hakkında olası seçenekleri tartışmak üzere güvenlik kabinesini acil topladı.

Toplantı sonrası Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Paris'in Suriye'nin kuzeyindeki askeri ve sivil personelinin güvenliğini sağlamak için 'önümüzdeki saatlerde' bir dizi tedbir alacağı kaydedildi.

Türkiye'nin harekatının 'en güçlü şekilde' kınandığı belirtilen açıklamada ''Fransa, Türk saldırısına derhal son verilmesi için diplomatik çabalarını artıracak'' ifadeleri yer aldı.

Reuters'ın aktardığına göre Cumhurbaşkanı Macron, acil toplantı sırasında operasyonun 'bölgede dramatik insani sonuçlara yol açma, DAEŞ bölgede yeniden canlanması ve kuzeydoğu Suriye'nin kalıcı bir şekilde istikrarsızlaştırılması' riskini taşıdığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Fransa Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye tüm silah ihracatının askıya alındığı duyurulmuştu.