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Fransa'dan skandal açıklama: "Türk saldırısına derhal son verilmesi için çalışacağız!"

Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan, "Suriye'deki güçlerimizin güvenliğini sağlamak için bazı tedbirler alacağız.Türk saldırısına derhal son verilmesi için diplomatik çabaları artıracağız'' açıklaması yapıldı.

14 Ekim 2019 Pazartesi 09:01
Fransa'dan skandal açıklama: "Türk saldırısına derhal son verilmesi için çalışacağız!"

Reuters'ın haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik Barış Pınarı Harekatı hakkında olası seçenekleri tartışmak üzere güvenlik kabinesini acil topladı.

Toplantı sonrası Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Paris'in Suriye'nin kuzeyindeki askeri ve sivil personelinin güvenliğini sağlamak için 'önümüzdeki saatlerde' bir dizi tedbir alacağı kaydedildi.

Türkiye'nin harekatının 'en güçlü şekilde' kınandığı belirtilen açıklamada ''Fransa, Türk saldırısına derhal son verilmesi için diplomatik çabalarını artıracak'' ifadeleri yer aldı.

Reuters'ın aktardığına göre Cumhurbaşkanı Macron, acil toplantı sırasında operasyonun 'bölgede dramatik insani sonuçlara yol açma, DAEŞ bölgede yeniden canlanması ve kuzeydoğu Suriye'nin kalıcı bir şekilde istikrarsızlaştırılması' riskini taşıdığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Fransa Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye tüm silah ihracatının askıya alındığı duyurulmuştu.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 09:01
  1. Emmanuel Macron
  2. Elysee Sarayı
  3. Barış Pınarı Harekatı

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  • Murat gözükaraMurat gözükara14 dk önce
    Libyayı kafana göre bombaladı... SURİYEDE çimantoyu sen satıyon... Hadi çık KARŞIMIZA SURİYEDE boyunun ölçüsünü al.. Kalleş... RAHMETLİ kaddafi senin seçimin için partine hibede bulundu... Sen ne yaptın Libyaya ilk bombayı sen attın.. AŞAĞILIK MAKRON
  • Rasim DUMANRasim DUMAN14 dk önce
    Ulan dangalak FRANSA, ABD'nin bile pilisini pirtisinitoplayip arkasina bakmadan kactigi bir zamanda, sen hangi cesaretle ve cur'etle ve gucle karsimizda duracaksin ?!!! Senin de "kacmaktan" baska bir caren mi var ?!!! Toz ol toz ol...!!!
  • vatansevervatansever21 dk önce
    hikaye anlatma siyonist uşağı...4 milyon suriyeliye evini açmış ülkeye bu söylediklerin...buna kargalar bile güler ama siz anlamak istemiyorsunuz....oyununuz bozuldu itiraf edin....

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