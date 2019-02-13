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Fransa'dan sarı yeleklilerin gösterilerine ilişkin eylem planı

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, protestolar nedeniyle zarara uğrayan esnaf ve şehirlere maddi yardım içeren eylem planı hazırladıklarını belirtti

13 Şubat 2019 Çarşamba 18:21
Fransa'dan sarı yeleklilerin gösterilerine ilişkin eylem planı

PARİS (AA) - Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, protestolar nedeniyle zarara uğrayan esnaf ve şehirlere maddi yardım içeren eylem planı hazırladıklarını bildirdi.

Le Maire, bakanlıkta Belediye Başkanları Derneği Başkanı François Baroin ve bazı büyükşehirlerin belediye başkanları ile görüştükten sonra basın toplantısı düzenledi.

Görüşmede sarı yeleklilerin eylemleri nedeniyle maddi zarara uğrayan esnafların durumunu ele aldıklarını kaydeden Le Maire, gösterilerdeki şiddet olaylarını kınadığını söyledi.

Le Maire, protestolar nedeniyle zarara uğrayan esnaf ve şehirlere maddi yardım içeren eylem planı hazırladıklarını ve 2-3 hafta içerisinde Başbakan Edouard Philippe'e sunacağını kaydetti.

Bu eylem planını en kısa zamanda hayata geçirmek istediğini ifade eden Le Maire, eylemler nedeniyle esnafların zararının yüzde 20-40, gösterilerin olduğu gün mağazasını kapatmak zorunda olanların kaybının ise yüzde 60 olduğunu belirtti.

Toulouse Belediye Başkanı Jean-Luc Moudenc, yaptığı konuşmada, birçok şehirde gösterilerde çevrede oluşan zararların maliyetinin 30 milyon avrodan fazla olduğunu kaydederek, hükümetten bu masrafları karşılamalarını istedi.

Protesto gösterileri ülke ekonomisine devasa zarar verdi. Eylemler nedeniyle işsiz kalan kişi sayısı 72 bin 675'e yükselirken, bunun devlete maliyeti 38 milyon avro oldu.

Gösteriler nedeniyle mağaza, restoran ve alışveriş merkezlerinin uğradığı zarar 2 milyar avroyu geçerken, gıda sektörü yaklaşık 13 milyar avro zarar etmişti. Eylemlerdeki şiddet olayları nedeniyle ülkede 6 bin araç, ofis ve evde 100-200 milyon avroluk hasar oluşmuştu. 

Gösteriler yüzünden aralıkta Paris'e gerçekleştirilecek uluslararası uçuşlarda yüzde 5-10 düşüş yaşanırken, 2019'un ilk 3 ayı için Paris'e uçuş rezervasyonlarında da yüzde 6,8 gerileme olmuştu.

- Protestolar

Akaryakıt zamlarına tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşıtlığa dönüşen eylemler, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Gösterilerde 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 6 binden fazla kişi gözaltına alındı, bin 796 kişiye hapis cezası verildi.

Protestolarda polisle eylemciler zaman zaman çatışmış, kamu kurumlarına saldırılar düzenlenmiş, mağazalar yağmalanmış, araçlar ve çöp bidonları yakılmış, polis, eylemcilere sert müdahalede bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 18:21
  1. ekonomi
  2. Fransa
  3. Gösteri
  4. sarı yelekliler

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