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ABD rolünü sömürgeci Fransa'ya bıraktı! PKK'ya tam destek sözü

ABD’nin askerlerini Suriye’den çekme açıklamasının ardından hevesle bekleyen sömürgeci Fransa boşluğu doldurmak için harekete geçti. Fransa yaptığı toplantılarda terör örgütü YPG/PKK’ya tam destek sözü veriyor.

23 Aralık 2018 Pazar 08:09
ABD rolünü sömürgeci Fransa'ya bıraktı! PKK'ya tam destek sözü

İlk toplantı geçtiğimiz perşembe günü gerçekleştirildi. Fransız askeri yetkililerle PKK elebaşları Rakka kuzeyindeki Ayn İsa’da biraraya geldi. Toplantıda Paris tarafı, örgüte lojistik, ekipman ve cephane başta olmak üzere her türlü yardım yapmaya hazır oldukları mesajı verdi. ABD’nin açıkladığı 3 aylık takvim içerisinde Washington’u Suriye’de kalmaya ikna etme sözü de veren Fransızlar, PKK’yı Türkiye ve İran’a karşı himaye edecekleri vaadinde bulundu.

Elysee’de ağırladılar

Aynı gün içerisinde Rakka’da da başka bir toplantı yapıldı. ABD subayları, PKK temsilcileri ve aralarında Fransa’nın da diğer koalisyon ülkeleri ‘çekilme’ konusunu ele aldı. Toplantıda Amerikan, Fransız ve PKK’lılar Türkiye’nin bölgede yapabileceği geniş kapsamlı operasyona karşı strateji belirledi. Kendisine müttefik aradığı şu günlerde yoğun temas trafiği sürdüren terör örgütü, Paris’te de müzakerelerde bulunuyor. Örgüt elebaşlarından İlham Ahmed ve Riyad Dirar, Elysee Sarayı’nda ağırlandı. Heyet burada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Suriye temsilcisi François Senemand ile buluştu. Toplantıda Macron’un yardımcıları ‘dayanışma ve destek’ mesajı verdi. PKK heyeti toplantıda, Suriye kuzeyinin uçuşa yasak bölge ilan edilmesini istedi.

Fransa’nın ‘5 bin asker’ planı

ABD’nin çekilme kararından vazgeçmemesi durumunda Fransızların Suriye’deki asker sayısını 5 bine çıkarmayı planladığı iddia ediliyor. Teröristlere ekipman da göndermeye hazırlanan Fransa ayrıca sınır hattında ABD’nin boşalttığı bölgelere Fransız bayrağı çekecek. Paris yönetimi PKK’lı teröristleri daha önce de sarayda ağırlamıştı. 2015 yılının şubat ayında dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, PKK/PYD üyesi Nesrin Abdullah ve Halid İsa’yı kabul ederek onlara yardım sözü vermişti.

(Yeni Şafak)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 08:09
  1. fransa
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