Fransa'dan Pfizer/BioNTech aşısına onay

Yeni tip koronavirüs salgınının etkisi tüm dünyada sürerken ülkelerden de Covid-19 aşılarına ilişkin onay haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Avrupa İlaç Ajansı'nın Pfizer/BioNTech ortaklığında geliştirilen koronavirüs aşısına onay vermesinin ardından bir haber de Fransa'dan geldi.

Fransa'nın ilaç kurumu Haute Autorite de la Sante(HAS), Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının yaygın kullanımı için onay verdi. Yapılan açıklamada, "Aşı, yaşlılar da dahil olmak üzere 16 yaş ve üstü kişiler için kullanılabilir" ifadelerine yer verildi.

Hükümet, toplu aşılama programına Pazar günü başlanacağını duyurarak, yaşlılara ve sağlık personeline öncelik verileceğini bildirdi.