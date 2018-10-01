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Fransa'dan 'Mevlüt Çavuşoğlu-Le Drian görüşmesi' açıklaması

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın, dün  Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede Soçi mutabakatına verdiği  desteği dile getirdiği bildirildi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 20:44
Fransa'dan 'Mevlüt Çavuşoğlu-Le Drian görüşmesi' açıklaması

Fransa Dışişleri Bakanlığından, dün Le Drian ile Çavuşoğlu arasındaki görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, ikilinin Suriye meselesini ele aldıkları  belirtildi.

Açıklamada, "Jean-Yves Le Drian, İdlib bölgesinde silahsızlanma  bölgesi oluşmasını sağlayan ve (Esed) rejimin ve destekçilerinin bu bölgede  saldırı düzenlemesini önleyen 17 Eylül'deki Soçi mutabakatına verdiği desteği  dile getirdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Le Drian'ın, Çavuşoğlu'na, Suriye konusunda Mısır, Fransa,  Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan, İngiltere ve ABD'nin bulunduğu ve "küçük grup"  olarak adlandırılan grup ve Astana grubuyla çalışmalarına devam etme konusunda  çağrıda bulunduğu kaydedildi.

İki bakanın Suriye konusunda siyasi çözüm bulmaya ve Birleşmiş  Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın üzerinde çalıştığı  anayasa komitesinin kurulmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması konusunda  hemfikir oldukları belirtildi.

İkilinin, BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin Libya konusundaki  yol haritası ile ülkede şeffaf ve huzurlu seçimin hazırlanması konusunda  desteklerini ifade ettikleri vurgulandı.

Bakan Çavuşoğlu, dün resmi ziyaret için bulunduğu başkent Paris'te Le  Drian ile baş başa ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirmişti.

 

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 20:44
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