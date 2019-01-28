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Fransa'dan Lübnan'a hükümeti kurma baskısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'da hükümet kurma çalışmalarından sonuç alınamaması üzerine Beyrut ziyaretini erteledi

28 Ocak 2019 Pazartesi 15:08
Fransa'dan Lübnan'a hükümeti kurma baskısı

BEYRUT (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un şubat ayında Lübnan'a gerçekleştirmeyi planladığı ziyareti ertelediği bildirildi.

Lübnan siyasi kaynaklardan alınan bilgiye göre, Macron'un bu kararında Lübnan'da geçen yıl mayıs ayında yapılan genel seçimlerin üzerinden yaklaşık 9 ay geçmesine rağmen hükümet kurma sürecinde ilerleme sağlanamaması rol oynadı.

Paris yönetimi, Macron'un resmi ziyaretinden önce Lübnan'da yeni hükümetin kurulması temennisinde bulunuyor.

Macron'un ziyaretini ertelemesi siyasi çevrelerde "Fransa'dan Lübnan'a hükümeti kurma baskısı" olarak değerlendirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 11-14 Şubat'ta Lübnan'ı ziyaret etmesi planlanıyordu.

- Hariri, Basil ve Caca Paris'te buluştu

Bu arada Lübnanlı siyasiler, önceki gün Fransa'nın başkenti Paris'te hükümeti kurma sürecini görüştü.

Aile ziyareti için Fransa'da bulunan Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Dışişleri Bakanı Cibran Basil ve Lübnan Güçleri Partisi Başkanı Semir Caca ile bir araya geldi.

Yeni hükümeti kurma konusundaki son gelişmelerin ele alındığı görüşmeden de olumlu bir sonuç çıkmadığı görüldü.

Geçen hafta hükümeti kurma sürecine ilişkin olumlu gelişmelerin olduğunu dile getiren Başbakan Hariri'nin bugünden itibaren Lübnanlı siyasilerle yoğun istişarelere başlaması bekleniyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 6 Mayıs 2018'de yapılan genel seçimlerin ardından yeni hükümeti kurma görevini 24 Mayıs'ta Hariri'ye vermişti, ancak siyasi taraflar arasında başta bakanlıkların dağılımı olmak üzere yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır hükümet kurulamıyor.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 15:08
  1. Fransa Cumhurbaşkanı
  2. Lübnan
  3. yeni hükümeti kurma süreci

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