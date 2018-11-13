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Fransa'dan Kaşıkçı olayı açıklaması: Yanlış anlaşıldık

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Türkiye'ye ilişkin dün yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını savundu.

13 Kasım 2018 Salı 15:57
Fransa'dan Kaşıkçı olayı açıklaması: Yanlış anlaşıldık

Le Monde gazetesinin haberine göre, Fransa Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Kaşıkçı cinayeti ve Türkiye'ye ilişkin dün yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını iddiasında bulundu.

"Ses kayıtlarıyla sınırlı değil"

Haberde, Le Drian'ın aslında Kaşıkçı olayında gerçeği tam ortaya koyacak bilgilerin eline geçmediğini ve cinayete ilişkin gerçeğin Türkiye'nin elinde bulunan ses kayıtlarıyla sınırlı olmadığını söylemek istediği savunuldu.

"İthamlar kabul edilemez" 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, AFP'ye, Le Drian'ın Kaşıkçı cinayetine ilişkin ifadeleriyle ilgili yazılı açıklama yapmıştı. Altun, Le Drian'ın, Türkiye'nin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili adımları konusundaki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, şunları kaydetmişti:

"Kendisinin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı 'siyasi oyunlar oynamakla' itham etmesi kabul edilemez. Türkiye'nin kararlı çabaları olmasaydı bu olayın üzerinin çoktan örtülmüş olacağı unutulmamalıdır. Cemal Kaşıkçı cinayetine dair kanıtların birçok dost ülkenin yetkilileriyle paylaşılması, Türkiye'nin gerçeği aydınlatma niyetini açıkça göstermektedir. Kanada Başbakanı Sayın Justin Trudeau da bugün yaptığı basın açıklamasında Türkiye'den kanıtları aldıklarını teyit etmişlerdir."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuya ilişkin dün yaptığı açıklamada, "Fransa Dışişleri Bakanı, her şeyden önce haddini aşmıştır, bir cumhurbaşkanı ile nasıl konuşacağını bilmelidir. İkincisi, kendi liderleriyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı da karıştırmasın." demişti.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 15:57
  1. Fransa
  2. suudi arabistan
  3. Jean-Yves Le Drian
  4. Cemal Kaşıkçı
  5. Mevlüt Çavuşoğlu
  6. fahrettin altun

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  • MertMert20 dk önce
    İçip içip konuşuyorlar. Çok görmeyiz ayyaşları!
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