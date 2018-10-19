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Fransa'dan kan donduran haber! Babasının cesediyle 10 yıldan fazla yaşadı

Saint-Quentin kentinde bir kişinin, babasının cesedini evinde sakladığı ve 10 yıldan fazla süre aynı evde yaşadığı belirlendi.

19 Ekim 2018 Cuma 21:14
Fransa'dan kan donduran haber! Babasının cesediyle 10 yıldan fazla yaşadı

Yerel Courrier Picard gazetesinde yer alan habere göre, olay 79  yaşındaki Andre Arnaud'un ölümüyle ortaya çıktı.

Haberde, Andre Arnaud'un 17 Eylül'de hayatını kaybetmesi üzerine  durumun belediyeye bildirildiği, üç gün önce öldüğü kaydedilen Arnaud'un cenaze  işlemlerinin yapılarak defnedildiği belirtildi.

Yalnız yaşayan Arnaud'un evine önceki gün temizlik işlemleri için  gelen bir akrabasının, etraftan gelen kötü kokular üzerine evde detaylı arama  yaptığı ve bu sırada bir kumaşa sarılmış başka bir ceset bulduğu kaydedildi.

Yapılan incelemeler sonunda cesedin Arnaud'un babası Felix Arnaud'a  ait olduğu ve en az 10 yıl önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Gazete, Andre  Arnaud'un ölümünün ardından eve gelen görevlilerin  herhangi bir kokuya rastlamadıklarını, bunun da Arnaud'un, babasının cesedini  kimyevi maddelerle muhafaza ettiği veya koku giderici madde kullandığı şeklinde  değerlendirildiğini yazdı.

Haberde, annenin uzun yıllar önce ölümünden sonra baba ve oğulun aynı  evde yaşamını sürdürdüğü, Andre Arnaud'un da babasının ölümünün ardından cesedi  saklayarak ölüm bildiriminde bulunmadığı belirtildi.

 

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 21:14
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