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Fransa'dan İsrail'e tepki

Fransa Dışişleri Bakanlığı: - "İsrail'in sömürge politikası El Halil, Batı Şeria ve Kudüs'te devam ederken alınan bu karar zaten güvenlik sorunu yaşayan El Halil'deki tansiyonu artırma riski taşıyor"

05 Şubat 2019 Salı 16:24
Fransa'dan İsrail'e tepki

PARİS (AA) - Fransa, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Uluslararası Geçici Mevcudiyet Gücü'nün (TIPH) görev süresini uzatmama kararına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in TIPH'nin görev süresini uzatmama kararına ilişkin, "İsrail'in sömürge politikası El Halil, Batı Şeria ve Kudüs'te devam ederken alınan bu karar, zaten güvenlik sorunu yaşayan El Halil'deki tansiyonu artırma riski taşıyor. Fransa bu karardan üzüntü duyuyor ve İsrail'i bu kararını gözden geçirmeye davet ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Fransa'nın, İsrail ve Filistin'i iki devletli çözümün hayata geçmesi için siyasi süreci başlatmaya davet ettiği kaydedildi.

İsrail, görev süresi geçen ay sonunda dolan El Halil kentindeki TIPH'nin görev süresini uzatmayacağını açıklamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Bize karşı çalışan bir uluslararası gücün varlığına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

TIPH, El Halil'deki Filistinliler için güvenlik duygusu yaratmak ve istikrarın sağlanmasına destek için Filistin yönetimi ve İsrail'in davetiyle 1997'den bu yana bölgede bulunuyor.

Bünyesinde Danimarka, İtalya, Norveç, İsveç, İsviçre ve Türkiye'den gözlemcilerin bulunduğu misyon, bölgede uluslararası anlaşmaların ihlal edilmesi durumunu gözlemleyerek buna ilişkin raporlar hazırlıyor.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 16:24
  1. Fransa
  2. İsrail

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