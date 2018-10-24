Fransa'dan İsrail'e çağrı: Vazgeçin!

Fransa, işgal rejiminden Kudüs’ün doğusundaki El-Han El-Ahmer köyünü yıkma kararından tamamen vazgeçmesini istedi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Kudüs Konsolosluğu tarafından bugün (23 Ekim Salı) basına dağıtılan bildiride, işgal rejiminden El-Han El-Ahmer köyünü yıkma projesinden tamamen vazgeçmesini istediklerini ifade etti.

Bildiride, iki devletli çözüm ve gelecekte kurulacak Filistin devletinin yaşayabilmesi için zorunlu olan bir bölgede bulunan köyün geleceğiyle ilgili şüphelerin giderilmesi talep edildi.

Bildiride ayrıca işgal rejiminin El-Han El-Ahmer köyü sakinlerini zorla göç ettirmek istemesinden Fransa’nın endişe duyduğu dile getirildi.

El Han El Ahmer köyü hakkında verilen karardan döndürme çağrısı

Avrupa hükümetleri, Birleşmiş Milletler ve sivil toplum örgütleri, işgal rejimini El-Han El-Ahmer köyünü yıkma ve sakinlerini tehcir kararından döndürmeye çalışıyor.

El-Han El-Ahmer köyünde yüzde 53’ü çocuk 200 kişi yaşıyor. Köy sakinlerinin yüzde 95’i Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Örgütü (UNRWA)’ya kayıtlı mülteci statüsünde.

İşgal rejimi yüksek mahkemesi, Mayıs ayında 170 öğrenciye hizmet veren bir okulun da bulunduğu El-Han El-Ahmer köyünün yıkımına karar vermişti.