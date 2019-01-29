0553 313 94 23

Fransa'dan İsrail basınının iddialarına yalanlama

İsrail basınının "Fransız yetkililer, İsrail'den yeni hükümet kuruluncaya kadar Lübnan'a saldırmamasını istedi" şeklindeki iddiaları, Fransa Dışişleri Bakanlığınca yalanlandı

29 Ocak 2019 Salı 20:08
Fransa'dan İsrail basınının iddialarına yalanlama

BEYRUT (AA) - Fransa Dışişleri Bakanlığı, İsrail basınında çıkan "Fransız yetkililer, İsrail'den yeni hükümet kuruluncaya kadar Lübnan'a saldırmamasını istedi" şeklindeki iddiaları yalanladı.

Lübnan'ın Beyrut Büyükelçiliği'nden Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes Von Der Muhll'un imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada, İsrail'den yeni hükümet kuruluncaya kadar Lübnan'a askeri saldırıda bulunmamasının talep edildiği yönündeki iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un şubat ayında Lübnan'a gerçekleştirmeyi planladığı ziyareti yeni hükümetin kurulmaması halinde iptal edeceği ve Fransa'nın Lübnan ordusuna sağladığı yardımların durdurulduğunu İsrail'e ilettiği iddialarının da asılsız olduğu vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fransa, Lübnan'ın durumuyla özellikle ilgileniyor ve yeni hükümetin en kısa sürede kurulmasını temenni ediyor. Bölgesel zorluklar gölgesinde Lübnan'ın egemenlik, güven ve istikrarını garantiye almak için bu kaçınılmazdır."

Lübnan-İsrail sınırındaki sükuneti korumaya ilişkin Birleşmiş Milletler'in kararlarına bağlı kalma çağrısının yapıldığı açıklamada, Fransa'nın Lübnan ordusu ve emniyet güçlerine yönelik yardımların sürdüreceğine dikkat çekildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Fransız yetkililerin, İsrail'den yeni hükümet kuruluncaya kadar Lübnan'a saldırmaması talebinde bulunduğu öne sürülmüştü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 20:08
  1. Fransa
  2. İsrail
  3. Lübnan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seçim broşürü dağıtırken canından oldu
    1. Seçim broşürü dağıtırken canından oldu
    2. Filistin'in Maduro'ya desteği Trump'ın..
    3. Gaziantep'te kayıp çiftçinin cesedi..
    4. IKBY'deki Komel lideri Bapir'den..
    5. Nijer'de Boko Haram saldırısı: 4 ölü
    6. İsrail Gazze sahilinde 14 Filistinliyi..
    7. 'Profesör Ortega' gözaltına alındı
    8. Sinemacılar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile..
    9. ABD Savunma Bakanı Vekili Shanahan'dan..
    10. Aracını ters park eden kadın avukat..
    11. ''Türk köylerin isimleri..
    12. Avrupa borsaları yükselişle kapandı
    13. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger,..
    14. Altı Arap Dışişleri Bakanı Amman'da..
    15. Aday gösterilmeyen belediye başkanı..
    16. En acı an! Tabutun başından ayrılmadı
    17. Suriye sınırına sevk edilen komandolar..
    18. Rus basını: Türk İHA'ları üzerimizde..
    19. Yalçın Menteş yoğun bakımda! | Yalçın..
    20. Kırgızistan Genelkurmay Başkanlığından..
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    CHP'de bir dönem sona erdi! Adaylık başvurusu reddedildi
    CHP'de bir dönem sona erdi! Adaylık başvurusu reddedildi
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    Sözde peygambere kötü haber! Hepsi kapatıldı
    Sözde peygambere kötü haber! Hepsi kapatıldı

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'