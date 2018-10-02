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Fransa'dan İran'a suçlama! Saldırının arkasındalar

Fransız Le Monde gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, 30 Haziran'da Paris'te düzenlenen saldırının arkasında İran'ın olduğu belirtildi.

02 Ekim 2018 Salı 21:09
Fransa'dan İran'a suçlama! Saldırının arkasındalar

Fransa, 30 Haziran'da Paris'te düzenlenen İran muhalefetinin etkinliğini hedef alan saldırı girişiminin arkasında İran istihbaratının olduğunu duyurdu.

Le Monde gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, saldırının arkasında İran İstihbarat Bakanlığından Said Haşimi Moghadam'ın olduğu belirtildi.

Haberde, Fransa'nın başkenti Paris'te, 30 Haziran günü düzenlenen İran Muhalefeti İran Direnişi Ulusal Konseyinin etkinliğine saldırı planının ortaya çıkarıldığı ve saldırının Moghadam tarafından yönlendirdiğinin belirlendiği kaydedildi.

Gazete, Paris yönetiminin açıklamasının, aylar süren araştırmalar ve çok sayıda ülke arasında gerçekleşen bilgi paylaşımı ile elde edilen sonuçlar ışığında yapıldığını vurguladı.

Saldırıyla ilgili daha önce 3 şüpheli yakalanmıştı. Belçika Federal Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, Amir S. ve eşi Nasimeh N'nin etkinliğe saldırı hazırlığında olduğu şüphesi üzerine tutuklandığı bildirilmiş, İran asıllı çiftin irtibatta bulunduğu ve İran'ın Viyana Büyükelçiliğinde diplomat olduğu tespit edilen Assadollah A. adlı kişinin ise Almanya'da tutuklandığı duyurulmuştu.

İkilinin Brüksel'de hareket halindeyken durdurulduğu, araçlarında yapılan aramada 500 gram "TATP" adlı patlayıcı madde ve ateşleme mekanizmasının bulunduğu kaydedilmişti.

Fransa bugün ayrıca, İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığının İç Güvenlik Müdürlüğüne ait mal varlıklarını 6 ay dondurduğunu açıklamıştı.

Mal varlıkları donduruldu

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İçişleri Bakanı Gerard Collomb ve Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire'in ortaklaşa yaptıkları yazılı açıklamada, "Paris'te İran muhalefeti İran Direnişi Ulusal Konseyinin 30 Haziran'da düzenlendiği etkinlikte önlenen saldırı olayıyla bağlantılı olarak İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı İç Güvenlik Müdürlüğünün mal varlıklarını 6 ay dondurduğu" belirtilmişti.

Öte yandan Fransız basını, Fransa'nın Tahran'a yeni büyükelçi atama kararını askıya aldığını iddia etti. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Suriye Özel Temsilcisi görevine getirilen Fransa'nın eski Tahran Büyükelçisi François Senemaud'un yerine haziran ayından beri atama yapılmadığı hatırlatıldı.

Fransız basını daha önce de ağustos sonunda Fransa Dışişleri Bakanlığının diplomatlara ve memurlara, güvenlik kaygısı nedeniyle İran'a yapacakları seyahatleri ertelemeleri yönünde bir not gönderdiğini iddia etmişti.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 21:09
  1. Fransa
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