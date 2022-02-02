Fransa'dan İngiltere'ye 'iki yüzlülük' suçlaması!

Macron, La Voix du Nord gazetesine verdiği demeçte, İngilizlerle gerçeğe dayalı bir diyaloğun yeniden inşa edilmesi gerektiğini kaydetti.

"İngilizler, ekonomik göçü ikiyüzlülükle yöneten 1980'li yılların sistemine sahip olmaya devam ediyor. (İngiltere'ye) Göç etmenin yasal yolları yok" diyen Macron, İngiltere'nin yasa dışı göçü kabul ettiğini ancak göçü yasal hale getirmesi gerektiğini belirtti.

Macron, bu konuda baskılarını artıracaklarını kaydetti.

İngiltere'ye olası yaptırımlarla ilgili soruya yanıt veren Macron, "Yaptırımlar ne demek? İnsanların ölmesi riskini alarak teknelerin (Manş Denizi'nden) gitmesine izin mi vermeliyiz? Saçma ve gayriinsani durumun esiriyiz. Baskının daha geniş bir çerçeveyle Avrupa'dan gelmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

Manş Denizi'nde hayatını kaybedenlerin sorumluluğunun Fransa'ya değil İngiltere'ye ait olduğunu savunan Macron, Avrupa'nın sınırlarının güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Manş Denizi'nde Kasım 2021'de en az 27 düzensiz göçmenin hayatını kaybetmesinin ardından yaşanan göç krizi, Fransa ile İngiltere arasında gerginliğe neden olmuştu.

Fransa İçişleri Bakanlığının verilerine göre, geçen yıl 52 bin düzensiz göçmen Manş Denizi'nden İngiltere'ye geçmeye çalıştı.