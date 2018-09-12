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Fransa'dan 'İdlib' teklifi! "Savaş suçu sayılmalı"

Fransa Dışişleri Bakanı, "İdlib'de gelişigüzel bombardıman savaş suçu sayılmalı" dedi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 17:43
Fransa'dan 'İdlib' teklifi! "Savaş suçu sayılmalı"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "Suriye'nin İdlib şehrine yapılan gelişigüzel bombardıman savaş suçu sayılmalı" dedi.

FRANSA GENELKURMAY BAŞKANI 'VURMAYA HAZIRIZ' DEMİŞTİ

Fransa Genelkurmay Başkanı François Lecointre, İdlib'deki saldırılarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Lecointre, "Eğer İdlib'de kimyasal silah kullanılırsa Suriye'yi vurmaya hazırız" dedi.

Lecointre ayrıca; Suriye'de DAEŞ'in elinde bulunan son bölgelerin de ekim ayı sonuna kadar temizlenmiş olacağını belirtti. 

RUSYA VE ALMANYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin İdlib kentinde teröristlerin gerçek kimyasal silah kullanımına hazırlandığı ifade edildi. Rusya'dan bugün yapılan açıklamada da, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne İdlib'de kimyasal silahlarla ilgili provokasyona izin vermemesi çağrısında bulunulmuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da, Rusya Dışişleri  Bakanı Sergey Lavrova’a, Rusya’nın İdlib ve Suriye’de insani felaketin  yaşanmaması konusunda sorumluluk almasını beklediklerini söyleyeceğini belirtti. Maas, Federal Meclisteki (Bundestag) bütçe görüşmeleri kapsamında  yaptığı konuşmada, ülkesinin Suriye’deki çözüme ilişkin sorumluluk üstlenmediği  yönündeki eleştirilere karşı çıktı.

Maas, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a, Rusya’nın İdlib ve Suriye’de insani felaketin önlenmesi konusunda sorumluluk almasını beklediğimizi söyleyeceğim" dedi. Almanya'nın Suriye’de insani sorumluluğu da yerine getirdiğini savunan  Maas, Almanya’nın Suriye’nin yeniden inşasına, bir siyasi süreç olduğunda  katılacağını kaydetti.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 17:43
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