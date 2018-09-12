Fransa'dan İdlib için beklenmedik teklif!
Esad'ın Rusya'yla birlikte vurduğu İdlib'le ilgili bir son dakika teklifi geldi.12 Eylül 2018 Çarşamba 18:22
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "Suriye'nin İdlib şehrine yapılan gelişigüzel bombardıman savaş suçu sayılmalı" dedi.
Fransa Genelkurmay Başkanı François Lecointre de İdlib'deki saldırılarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Lecointre, "Eğer İdlib'de kimyasal silah kullanılırsa Suriye'yi vurmaya hazırız" dedi.
Lecointre ayrıca; Suriye'de DAEŞ'in elinde bulunan son bölgelerin de ekim ayı sonuna kadar temizlenmiş olacağını belirtti.
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