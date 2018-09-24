0553 313 94 23

Fransa'dan geldi, Esenler otogarında enselendi!

El Kaide'ye katılmak için Türkiye'ye gelen Fransız kadın Esenler otogarında kıskıvrak yakalandı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 07:32
Fransa'dan geldi, Esenler otogarında enselendi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, Fransa'da yaşayan Prescillia C., Telegram üzerinden tanıştığı bir örgüt üyesi aracılığıyla El-Kaide'ye katılmaya karar verdi. 

GÖZALTINA ALINDI

Türkiye'ye gelen kadını örgüt üyesi Yılmaz Ş., Bahçelievler'deki hücre evine götürdü. Suriye'ye geçmek için Adana'ya gitmek üzere İstanbul Otogarı'na giden Prescillia C. şüpheli tavırları üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı. 

Pişman olup Fransız Konsolosluğu'nu aradığını söyleyen kadın Fransız görevlilere teslim edildi. Yılmaz Ş. ise tutuklandı.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 07:32
  1. İstanbul
  2. Adana
  3. fransa
  4. esenler
  5. otogar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya gerçeği kabullendi! ABD ile yolları ayırdı
    1. Almanya gerçeği kabullendi! ABD ile..
    2. İstanbul'da Bylock operasyonu: 21..
    3. 7 dakikalık konuşmadan kim oldukları..
    4. Dizi oyuncusu sahte polis kimliğiyle..
    5. Fransa'dan geldi, Esenler otogarında..
    6. Günün âyet ve hadisi
    7. Başkan Erdoğan'dan Rusya'ya PYD/YPG..
    8. Otomobilde ÖTV müjdesi! Resmen başladı
    9. Memura 3 zam birden
    10. Erdoğan talimatı vermişti… 1083 lira..
    11. Kral Selman talimatı verdi… Sürpriz..
    12. Abdülhamid’in hediye ettiği albüm o..
    13. Ankara’da ormanda sır olay… Duyan..
    14. Bölgeden haberler peş peşe geldi…..
    15. Karlov suikastından 10 saat önce
    16. 'Hep birlikte şahit olacağız'..
    17. İstanbul’da ortalığı bir birine kattı…..
    18. Resmi Gazete’de yayımlandı… Otomobilde..
    19. Ankara'da esrarengiz cinayet!
    20. Şenol Güneş: Küfre onay vermem!
    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Kara kutu açıldı sorumlu İsrail!
    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Kara kutu açıldı sorumlu İsrail!
    Tekneyle denize açılan balıkçı 30 ton balıkla döndü
    Tekneyle denize açılan balıkçı 30 ton balıkla döndü
    Rusya'dan ABD'ye rest! 'Gerekirse tek başımıza yaparız'
    Rusya'dan ABD'ye rest! 'Gerekirse tek başımıza yaparız'
    Yeni Asya “duruş”un değil, “kuruş”un hesabını yapar
    Yeni Asya “duruş”un değil, “kuruş”un hesabını yapar
    İçişleri Bakanlığından 'küçük Sedanur' açıklaması!
    İçişleri Bakanlığından 'küçük Sedanur' açıklaması!

    Günün Karikatürü

    23 Eylül 2018
    Başkan Erdoğan ABD'ye gitti
    Başkan Erdoğan ABD'ye gitti
    Rus uçağının düşüşü böyle canlandırıldı!
    Rus uçağının düşüşü böyle canlandırıldı!