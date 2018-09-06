Fransa'dan flaş açıklama: Ordumuz hazır! Vururuz!
Fransa Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada İdlib'de tarafların kimyasal silah kullanması halinde, Fransa Ordusu'nun Suriye'de bulunan hedefleri vurmaya hazır olduğu ifadesi kullanıldı.06 Eylül 2018 Perşembe 11:58
Fransa Genelkurmay Başkanı François Lecointre, İdlib'de kimyasal silah kullanılması halinde, Suriye'deki hedefleri vurmaya hazır olduklarını söyledi.
Terör örgütü DAEŞ'in bölgede kontrol ettiği yerlerin Kasım ayı sonuna kadar temizlenmesini öngördüğünü de ifade etti.
Diğer yandan, Reuters haber ajansının Fransa ordusu kaynaklarından aldığı bilgiye göre, "Rusya, İdlib operasyonunu yıl sonuna kadar bitirmeyi planlıyor."
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