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Fransa'dan hain Dündar’a ödül, gazetecilere soruşturma!

MİT tırları haberi ile devletin güvenlik sırlarını açığa çıkaran firari vatan haini Can Dündar’a ödül veren Fransa, üç gazeteci hakkında da “ulusal güvenlik sırlarını” ifşa etmek’ suçundan soruşturma başlattı.

26 Nisan 2019 Cuma 08:52
Fransa'dan hain Dündar’a ödül, gazetecilere soruşturma!

Türkiye’ye basın özgürlüğü dersi vermeye kalkışan Avrupa ülkeleri söz konusu kendileri olunca farklı tutum sergiliyor. Batı’nın Türkiye’ye karşı uyguladığı çifte standardın son örneği ise Fransa’da yaşandı.

Fransa Savunma Bakanlığı, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emîrliklerine satılan silahların, Yemen’deki katliamlarda kullandığını haber yapan üç gazeteci hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakanlık haberi “millî güvenlik sırlarını açığa çıkarmak” olarak değerlendirdi. Savcılık ise Bakanlığın isteği üzerine üç gazeteciyi ifadelerine başvurmak üzere davet etti. Ülkedeki basın kuruluşları ayağa kalkarak ortak açıklama yaptı. “Bu soruşturma basın özgürlüğüne saldırıdır” ifadesine yer verilen açıklamada, gazetecilerin ifadeye çağrılmasına tepki gösterilerek bu kişilerin mesleğini yaptıkları bildirildi.

İkiyüzlülükleri ortaya çıktı

Bu olayla Fransa’nın ikiyüzlü tutumu bir defa daha ortaya çıktı. Aynı Fransa, MİT tırları olayını haberleştirerek Türkiye’nin millî güvenliğini tehlikeye atan FETÖ tetikçisi Cumhuriyet gazetesinin eski yayın yönetmeni Can Dündar’a ödül vermişti. Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da casusluktan aranan Dündar’ı Elysee Sarayı’nda kabul etmişti. Söz konusu kendileri olunca farklı tutum sergileyen Fransa, yaşanan bu olayla Türkiye düşmanlığını bir defa daha gözler önüne serdi. Basın özgürlüğü konusunda atıp tutan Macron, geçtiğimiz yıl mayıs ayında da iki Rus gazeteciyi taraflı haber yapmakla suçlayarak sarayından kovmuş, bir daha giriş yapmalarını yasaklamıştı.

(Türkiye)

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 08:52
  1. fransa
  2. Can Dündar
  3. soruşturma

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