0553 313 94 23

Fransa'dan Çad'ın Libya sınırına hava operasyonu

07 Şubat 2019 Perşembe 00:11
Fransa'dan Çad'ın Libya sınırına hava operasyonu

PARİS (AA) - Fransa savaş uçaklarının, Libya'nın güneyinden Çad'a hareket eden silahlı konvoyu yeniden vurduğu bildirildi.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fransız savaş uçaklarının Libya'nın güneyinden Çad'ın iç bölgelerine doğru silahlı kişileri taşıyan 50 kadar araçtan oluşan konvoyu 3 gün önce vurduğu hatırlatılarak, Çad ile dün ve bugün konvoya yeni hava operasyonları gerçekleştirdikleri belirtildi.

Hava operasyonları sayesinde silahlı kişileri taşıyan 20 araçlık konvoyun etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, operasyonun "Çad makamlarının talebi doğrultusunda" orantılı bir şekilde yapıldığı ifade edildi.

Libya'nın güneyinde son günlerde Çad uyruklu silahlı muhalif grupların faaliyetlerinin arttığı belirtiliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 00:11
  1. Fransa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'da Mitroglou krizi!
    1. Galatasaray'da Mitroglou krizi!
    2. İsim şantajı sonrası Makedonya'nın önü..
    3. DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un bazı..
    4. Fransa'dan Çad'ın Libya sınırına hava..
    5. Trump'ın duvar politikasına sınırdaki..
    6. Trump'tan DEAŞ açıklaması
    7. GÜNDEM ÖZETİ / 7 Şubat 2019
    8. Libya'nın güneyindeki petrol sahası..
    9. Kartal'da bina çökmesi
    10. 76ers, Tobias Harris'i takasla..
    11. ABD'den Venezuela ordusuna Juan..
    12. Bahreyn'de 7 kişiye müebbet hapis..
    13. Maçın ardından
    14. OAC hükümetiyle silahlı gruplar nihai..
    15. Bakan Turhan, soruları yanıtladı
    16. Balıkesir Adliyesi'ndeki gaz sızıntısı
    17. Kartal'da bina çökmesi
    18. "ABD, Kamerun'a milyonlarca dolarlık..
    19. Kartal'da bina çökmesi
    20. Vali Yerlikaya'dan 'çöken bina' ile..
    O silahı istediler! Türkiye'den Katar'a dev satış
    O silahı istediler! Türkiye'den Katar'a dev satış
    Taksiciye şok cihazıyla dehşeti yaşattı!
    Taksiciye şok cihazıyla dehşeti yaşattı!
    Karamollaoğlu'ndan flaş Abdullah Gül açıklaması! "Türkiye'de bir arayış varsa..."
    Karamollaoğlu'ndan flaş Abdullah Gül açıklaması! "Türkiye'de bir arayış varsa..."
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    CHP yine karıştı! Kriz büyüyor
    CHP yine karıştı! Kriz büyüyor

    Günün Karikatürü

    07 Şubat 2019
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    Erdoğan’dan yeni askerlik talimatı: Süre uzun...
    Erdoğan’dan yeni askerlik talimatı: Süre uzun...