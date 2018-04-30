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Fransa'dan bisikletle Bartın'a geldi! Hedefini açıkladı

Fransa'dan dört ay önce bisikletiyle yola çıkan Vincent Ollivier, Bartın'a vardı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 19:35
Fransa'dan bisikletle Bartın'a geldi! Hedefini açıkladı

Ülkesinden başladığı yolculuğuna, İtalya, Sırbistan ve Yunanistan’ı geçerek Türkiye'de devam eden Ollivier, pedal çevirmeyi sürdürüyor. 

Sahil yollarını takip ederek yolculuk yapan Ollivier, Türkiye'den sonra Gürcistan ve Azerbaycan'ı geçerek İran'a ulaşmayı planlıyor. 

Ollivier, yaptığı açıklamada, bisikletiyle gezerek yeni ülkeler keşfetmeyi çok sevdiğini söyledi. 

Turunu İran'da tamamlayacağını anlatan Ollivier, "Fransa’dan yola çıktım. İran'a bisikletimle yolculuk yapıyorum. Yolculuğuma Türkiye'den devam ediyorum ve bisiklete binmeyi seviyorum." diye konuştu. 

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 19:35
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