Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Suriye'de Fransa - YPG aşkı büyüyor!

Fransız ordusu, Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK işgalindeki alanlarda hareketliliğini ve terör örgütüyle temaslarını artırdı.

27 Nisan 2018 Cuma 12:11
Suriye'de Fransa - YPG aşkı büyüyor!

SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşları, 29 Mart'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris'te görüşmüştü. Fransız basını, teröristlerin ifadelerinden yola çıkarak, Macron yönetiminin örgüte destek vadederek Menbiç'e asker göndereceğini yazmıştı. Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklama da "Fransa ve uluslararası toplumun SDG ile Türkiye arasında diyalog kurulmasına aracı olabileceği" belirtilmişti.

AA muhabirinin görüştüğü yerel kaynaklara göre, Fransız özel birlikleri, dün gece YPG/PKK işgalindeki Rümeylan ilçesinde yer alan ABD üssüne ulaştı. Burada kalıp kalmadıkları ise bilinmiyor.

Kaynaklar, son dönemde Fransız askeri unsularının Irak'tan Suriye'ye sık sık giriş çıkış yaptığını bildiriyor. 

Fransız askerleri, zırhlı araçlarıyla ABD askerleri ve YPG/PKK teröristleri eşliğinde Menbiç içinde, Rakka ve Deyrizor'da devriye geziyor. Fransızlar, YPG/PKK'nın konuşlu olduğu noktaları da sık sık ziyaret ediyor. 

Son dönemde örgüt elebaşları ile Menbiç'te iki toplantı yaptığı öğrenilen Fransız askerleri, örgüte silah ve ekipman sevk ediyor. 

FRANSIZ ORDUSU, YPG/PKK İŞGALİNDEKİ BÖLGEDE 5 ASKERİ ÜSTE KONUŞLU

Fransız ordusu, Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgede 5 askeri üste varlık gösteriyor. 

Fransız Özel Kuvvetlerine mensup 70'den fazla asker DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon gücü adı altında Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab'ın (Kobani) güneyinde bulunan Miştanur Tepesi, Sırrin ilçesi, Ayn İsa beldesi ve Harab Işk köyündeki Fransız Lafarge çimento fabrikasında üslü.

Fransız kuvvetler, saha operasyonlarında YPG/PKK ile çalışıyor.

ABD ordusu, Harab Işk'da askeri hava üssü inşa ederken, yakınındaki çimento fabrikasını da alanına katmıştı. Üs, koalisyon adı altında faaliyet gösteren ABD askerlerinin kontrolünde. Üssün bir kısmında da Fransız askerleri barınıyor.

Fransa'nın Rakka'da da 30'dan fazla askeri YPG/PKK'yla faaliyet gösteriyor. 

Terör örgütüyle iş birliği yapan Fransa Özel Kuvvetlerinin sahada 2 yıldır bulunan personeli dışında, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 1. Deniz Piyade Paraşütçü Piyade Alayı (1er RPIMa) ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 10. Paraşüt Komando (CPA 10) birlikleri mevcut.

Bu kuvvetler kayıtlarda Irak'ta konuşlu görünse de sık sık Simelka sınır kapısı üzerinden Suriye'nin kuzeyine giriyor. 

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 12:11
  1. Fransız
  2. YPG
  3. sdg

YORUM YAZ

  • BetoBeto22 dk önce
    Pisi pisine gebermeye hosgeldiniz demek düser bizlere!
  • Osman19Osman1930 dk önce
    İceride, Sozde musluman partileri ve digerlerini ayni safta birlestirdiler kafirler. Suriyede Irakda istediklerini yapiyorlar.Secimden sonra hangi psrti ne yapacak? Suriye ne isimiz var diyenlerin teror politikalari ne olacak?Akit bu konulari hergun mansetten sor lutfen!
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

ABD'den alçak Türkiye hamlesi! Yasa teklifi sundu
  1. ABD'den alçak Türkiye hamlesi! Yasa..
  2. Biletler tükendi! Ek seferler koyulacak
  3. Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
  4. Çocuklarda uyku ve beslenme bozukluğu
  5. Kömür arıyorlardı! Buldukları rezerv..
  6. 2018 rekor yılı oldu... Türkiye'ye..
  7. 300 bin kadını zorla kısırlaştıran..
  8. Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanı..
  9. Antalya'da deprem!
  10. Başkan Avcı’dan Akit’e ziyaret
  11. Erdoğan'ın ofisine böcek koymuştu..
  12. Bahçeli'den Abdullah Gül açıklaması:..
  13. Hendek gitti hizmet geldi
  14. Erdoğan bölge halkı için yüz yıllık..
  15. ‘Muş ovası Hollanda’yı geçecek’
  16. Kirli pazarlıklar CHP’nin geninde var
  17. Ronaldinho'dan Galatasaray - Beşiktaş..
  18. Yurdun doğusuna "Kırk ikindi"..
  19. FETÖ'cülerden 'Uçak Modu' taktiği!
  20. Muhalefet paramparça
Hillary Clinton ile Ece Temelkuran’ın Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı!
Hillary Clinton ile Ece Temelkuran’ın Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı!
Adıyaman'da neler oluyor? Erdoğan'ın dediğini yaptı, TPAO'dan atıldı!
Adıyaman'da neler oluyor? Erdoğan'ın dediğini yaptı, TPAO'dan atıldı!
Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
CHP'den sürpriz telefon! Aday olmayı kabul etti
CHP'den sürpriz telefon! Aday olmayı kabul etti
Flaş iddia: Gül Başbakanlığı istedi! Erdoğan Davutoğlu'nu tercih etti...
Flaş iddia: Gül Başbakanlığı istedi! Erdoğan Davutoğlu'nu tercih etti...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
24 Haziran'da yoklar! Seçimleri boykot kararı aldılar
24 Haziran'da yoklar! Seçimleri boykot kararı aldılar
Özgür Özel Erdoğan'ı çıldırtacakmış... İşte Erdoğan'ın CHP'li vekilleri çıldırtan mesajı
Özgür Özel Erdoğan'ı çıldırtacakmış... İşte Erdoğan'ın CHP'li vekilleri çıldırtan mesajı