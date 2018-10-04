Fransa'dan Afrika ülkesine hava saldırısı!

Fransa'ya bağlı savaş uçakları Burkina Faso'da cihat yanlısı güçlere hava saldırısı düzenledi.

Bugün Fransa Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, dün gece Burkina Faso'nun kuzeyindeki Inata altın madenine yapılan ve bir askerin öldürüldüğü saldırı sonrası Burkina Faso yetkilileri Fransa'dan askeri yardım talep etti. Fransa da, Mali'de düzenlenen Barkhane Operasyonu kapsamında Nijer'de konuşlu bulunan savaş uçaklarını devreye soktu.

Saldırının düzenlendiği maden, Soum ilinin kuzey kesiminde yer alıyor.

2013'ten bugüne askerlik varlık sürüyor

Nijer'deki Niamey hava üssünden kalkan Reaper drone'lar, Mirage savaş uçakları ve C-135 tanker uçağıyla bir hava harekatı düzenlendi. Yapılan açıklamaya göre iki Mirage 2000 savaş uçağı saldırıyı düzenleyen grubu hedef aldı. Ölü ve yaralı sayısına dair bilgi verilmedi.

Bir süredir saldırıların sıklaştığı Burkina Faso'da, ülkenin silahlı güçlerinin yetersiz kalması halinde Fransa'nın ilerleyen zamanlarda ülkede etkinliğini artırabileceği tahmin ediliyor. Fransa, 2013 yılında Mali'ye askeri müdahalede bulunmuştu. 2013'ten bugüne bölgede Fransa'nın doğrudan askeri varlığı sona ermedi.

Kaynak: Mepa News