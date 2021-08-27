Fransa’dan Afganistan açıklaması: Taliban’ı tanıyoruz!

Tahliye işlemlerini bugün bitireceğini duyuran Fransa, Kabil'deki elçiliğini açık tutacağını ama bu kararın Taliban'ı tanıma anlamına gelmeyeceğini açıkladı.

Fransa yönetimi, daha önce Taliban hareketi aleyhine ABD'yi de aşan sert söylemlerde bulunmasıyla biliniyordu.

Bu doğrultuda, Fransa'nın Kabil'deki elçiliğini açık tutma kararı önemli bir gelişme olarak görüldü.

Fransa, bu kararın şimdilik Taliban'ı Afganistan'ın meşru yöneticisi olarak tanıma anlamına gelmediğini belirtti. Ancak uzmanlar elçiliğin Kabil'de açık ve işler halde kalmasının, resmiyette olmasa da fiilen Taliban'ı tanımak anlamına geldiğini belirtiyor.

Fransa'nın da elçiliğini Kabil'de çalıştırmaya devam eden diğer devletler gibi önümüzdeki dönemde Taliban ile resmi diplomatik temaslara geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Mepa News